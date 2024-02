Ferrari 296 LMGT3: presentate le due vetture del team Vista AF Corse

L’evento di presentazione delle nuove Ferrari 296 LMGT3 da parte del team Vista AF Corse, tenutosi presso l’Aeroporto di Linate, segna un momento significativo nel panorama del motorsport internazionale, in particolare per il Campionato Mondiale Endurance 2024. L’attenzione si concentra sulle due vetture da corsa, ciascuna vestita di una distintiva livrea argento arricchita da elementi grafici rossi.

La 296 LMGT3 rappresenta una fusione tra innovazione tecnologica e tradizione agonistica. Sviluppata meticolosamente per soddisfare i severi requisiti del FIA World Endurance Championship (WEC), l’auto da corsa incarna l’essenza dell’ingegneria avanzata tipica del costruttore modenese, con un focus particolare sull’aerodinamica e sull’efficienza del motore.

Ferrari 296 LMGT3: ecco i due bolidi di Vista AF Corse che correranno nel FIA WEC 2024

Il team Vista AF Corse ha scelto un equipaggio stellare per le due vetture. La n°54 vedrà il ritorno del collaudato trio composto da Thomas Flohr, Francesco Castellacci e Davide Rigon, pilota ufficiale di Ferrari.

Sulla Ferrari 296 LMGT3 n°55, invece, si alterneranno Simon Mann, François Heriau e l’altro pilota ufficiale di Maranello, Alessio Rovera. Questa scelta di piloti testimonia l’impegno del team nella ricerca di prestazioni eccellenti e di una solida esperienza in pista.

Thomas Flohr, durante la presentazione, ha espresso un palpabile entusiasmo, sottolineando l’importanza di rappresentare la casa automobilistica modenese in un contesto competitivo di così alto livello come il FIA WEC.

Il suo commento riflette non solo l’orgoglio per questa opportunità, ma anche la consapevolezza della responsabilità che la squadra Vista AF Corse assume nell’ambito di un campionato che vede la partecipazione di nove costruttori e che si posiziona subito dopo la Formula 1 in termini di prestigio nel mondo del motorsport.