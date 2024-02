Svelate le nuove Jeep Wrangler e Gladiator ‘Jeep Beach 4xe’

Il marchio Jeep sarà protagonista sulla spiaggia – Jeep Beach – questo aprile con due nuove edizioni speciali: la Wrangler 4xe e la Gladiator Jeep Beach 2024. Si tratta di due modelli pensati per il divertimento sotto il sole, con alcuni equipaggiamenti esclusivi.

Jeep Beach 2024 si svolgerà a Daytona Beach, in Florida, dal 19 al 28 aprile 2024

“La Jeep Beach Week a Daytona Beach, in Florida, è uno dei più grandi eventi per gli appassionati Jeep negli Stati Uniti. L’anno scorso hanno partecipato più di 225.000 fan Jeep e 25.000 SUV e camion Jeep, e quest’anno l’evento sarà ancora più grande.” ha dichiarato Bill Peffer, vicepresidente senior e responsabile del marchio Jeep per il Nord America.

“Le nuove edizioni speciali Wrangler modello 2024 e la prima edizione speciale Gladiator Jeep Beach sono piene di tutti i contenuti pronti per la spiaggia che i nostri clienti ci chiedono, quindi è una grande opportunità per offrire queste due nuove Jeep 4×4 pronte per la spiaggia, personalizzate dalla fabbrica, in questo speciale evento di una settimana. Questa versione speciale di Wrangler è basata sul modello Willys 4xe e ha un motore 4xe premiato.

Questa edizione speciale ha diversi equipaggiamenti che la rendono unica tra cui: un tettuccio rigido in tinta con la carrozzeria, che si può togliere per godersi il sole, un Sunrider Fliptop, che si può aprire e chiudere facilmente per avere più ombra, un pacchetto adesivi Jeep Beach, che decora la carrozzeria con il logo dell’evento, dei sedili in pelle Mopar Katzkin, che hanno il ricamo Jeep Beach e sono comodi e resistenti, una radio touchscreen da 12,3 pollici, che offre una buona qualità audio e una facile connessione con lo smartphone, dei fari e fendinebbia a LED, che illuminano bene la strada e danno un tocco di stile.

Troviamo ancora un cruise control adattivo, che regola la velocità in base al traffico, un avviso di collisione anteriore, che avverte il conducente se c’è il rischio di un impatto, dei pneumatici fuoristrada da 33 pollici, che garantiscono una buona aderenza su ogni terreno, dei binari da roccia in acciaio, che proteggono la carrozzeria dagli urti, un differenziale con bloccaggio posteriore, che migliora la trazione, una modalità fuoristrada+, che ottimizza le prestazioni in off-road, un traino del rimorchio e degli interruttori ausiliari programmabili, che permettono di trasportare e collegare altri accessori.

La Jeep Gladiator Jeep Beach 2024, limitata a 250 unità e disponibile per l’ordine questo mese, ha un prezzo consigliato negli Stati Uniti di $ 50.495. I modelli Jeep Wrangler e Gladiator Jeep Beach 2024 saranno disponibili nella gamma completa di colori esterni disponibili, tra cui Anvil, Firecracker Red, Granite Crystal, Silver Zynith, High Velocity, Hydro Blue, Bright White e nero. La Jeep Wrangler Jeep Beach 4xe del 2024 sarà disponibile anche a Earl.

Jeep

Jeep Beach, riconosciuto come uno dei principali eventi esclusivi si tiene ogni anno a Daytona Beach, in Florida. Essendo uno dei più grandi eventi di veicoli del marchio di Stellantis nel paese, Jeep Beach attira più di 225.000 partecipanti da tutti i 50 stati e 25.000 veicoli della casa americana. L’evento culmina con più di 3.500 veicoli Jeep che percorrono le spiagge per la famosa Jeep Beach Parade. La missione di questo evento è raccogliere fondi per enti di beneficenza locali e nazionali, con oltre 4,1 milioni di dollari donati fino ad oggi.