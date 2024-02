Fred Vasseur esorta la Ferrari a “non aver paura di osare”

Mancano meno di quarantotto ore all’inizio delle attività in pista per la Formula 1 e le analisi dei test sono state completate. L’attenzione è ora rivolta al divario che separerà la favorita Red Bull dalle sue rivali, in particolare dalla Ferrari. “Dopo aver affrontato oltre sette weekend di Gran Premio nei test”, ha commentato Frederic Vasseur, “è finalmente giunto il momento di mostrare le nostre carte. A partire da giovedì, durante le prove libere, vedremo i veri punti di forza e capiremo l’impatto reale del lavoro svolto da noi e dai nostri avversari. Charles e Carlos hanno confermato di sentirsi a proprio agio al volante della SF-24, che era esattamente l’obiettivo che ci eravamo prefissati quando abbiamo iniziato a progettare la vettura”, ha sottolineato il manager francese.

La Ferrari non deve avere paura di osare: parola di Frederic Vasseur

“Affronteremo rivali molto forti e determinate”, ha continuato il team principal della Scuderia del cavallino rampante, “e voglio vedere lo stesso approccio determinato che abbiamo avuto alla fine della scorsa stagione. Non dobbiamo esitare a essere audaci se crediamo che una determinata decisione possa migliorare le nostre prestazioni. La vettura sembra competitiva, e Charles e Carlos hanno dimostrato un’ottima forma. Osservo tutta la squadra concentrata e determinata a raggiungere un buon risultato.”, ha proseguito Vasseur.

Le dichiarazioni di James Allison alla fine dei test, in cui ha valutato la Mercedes più veloce della Ferrari, hanno suscitato discussione. Tuttavia, Toto Wolff ha adottato un approccio più cauto. “Il nostro obiettivo durante i test era capire al meglio la vettura”, ha spiegato, “e ora la nostra attenzione può concentrarsi sulla messa a punto delle prestazioni per il fine settimana di gara. Come previsto, la Red Bull sembra essere in testa alla classifica. Il gruppo degli inseguitori sembra affiatato. Presto avremo un’idea della nostra posizione in questo contesto”, ha detto il collega di Vasseur.

In Red Bull, nonostante i risultati molto positivi dei test, il clima rimane teso. Si avvicina il verdetto più importante dalla formazione della squadra nell’inverno del 2004. L’annuncio che chiarirà il destino di Christian Horner è atteso domani, durante il primo “media day” della stagione, quando il paddock sarà pronto. Il direttore sportivo Jonathan Wheatley, presente oggi nel paddock, potrebbe essere chiamato ad assumere la guida operativa della squadra in un clima tutt’altro che ideale. Vedremo dunque se il team di Frederic Vasseur riuscirà a stupire in questo inizio di stagione.