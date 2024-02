Ferrari SF-24: altri 141 giri effettuati sul Circuito di Bahrain

La seconda giornata di test pre-stagionali di Formula 1 sul Circuito del Bahrain si è dimostrata estremamente produttiva per Ferrari, con la Ferrari SF-24 che ha compiuto un totale di 141 giri, equivalenti a 763 km grazie agli sforzi congiunti di Charles Leclerc e Carlos Sainz. L’attività avrebbe potuto raggiungere risultati ancora migliori, non fosse stato per un contrattempo che ha visto coinvolto Leclerc, con conseguente interruzione prolungata della sessione.

Durante la mattinata, il pilota monegasco ha incontrato un imprevisto dovuto a un fattore esterno: un tombino sollevato in seguito al passaggio di Lewis Hamilton sul cordolo in curva 11. Questo incidente ha causato danni al fondo della SF-24 mentre Charles Leclerc percorreva lo stesso tratto.

Ferrari SF-24: ecco come è andata la seconda giornata di test pre-stagionali

La situazione ha richiesto l’intervento della direzione gara, che ha esposto la bandiera rossa per oltre un’ora per garantire la sicurezza di tutti i tombini sul circuito. Prima di questo evento, Leclerc aveva già completato 36 giri, registrando un tempo migliore di 1:31.750, lavorando sulla valutazione e l’affinamento della monoposto con un focus costante sulla mescola media C3.

Nel pomeriggio, Charles Leclerc è tornato in pista per completare ulteriori 18 giri, senza tuttavia migliorare il suo tempo, portando il suo totale a 54 giri, equivalenti a 292,2 km. Successivamente, la squadra ha modificato la configurazione della SF-24 per adattarla alle esigenze di Carlos Sainz.

Lo spagnolo ha iniziato il suo turno alle 15:00, concentrandosi anch’egli sulla messa a punto e la valutazione della vettura. A differenza di Leclerc, Sainz ha anche testato la gomma Soft C4 e ha girato con un carico di carburante ridotto, mirando a ottimizzare l’assetto da qualifica e segnando il miglior tempo di 1:29.921. Ha concluso la sua giornata con dei long run in configurazione gara, coprendo un totale di 87 giri, pari a 470,8 km.

Per la giornata conclusiva dei test a Sakhir, saranno Sainz e la sua Ferrari SF-24 a prendere il volante per primo mentre Leclerc concluderà la sessione nel pomeriggio.

Le dichiarazioni di Sainz e Leclerc

“Un’altra giornata di test completata senza problemi, rispettando il piano prestabilito. Il nostro pomeriggio è stato produttivo, permettendoci di lavorare con vari livelli di carburante e di fare confronti interessanti. Sono ansioso di tornare a bordo della monoposto domattina per concentrarmi soprattutto sui long run”, ha detto Carlos Sainz.

“I primi due giorni di test sono stati positivi e oggi abbiamo completato il nostro programma, anche se è prematuro parlare di competitività. Credo che i reali valori in campo si manifesteranno solamente in qualifica la settimana prossima. Abbiamo apportato alcuni cambiamenti significativi sulla vettura tra ieri e oggi, lavorando sui dettagli dell’assetto. Domani continueremo il lavoro, puntando a sfruttare al massimo l’ultima giornata di test”, ha invece dichiarato Charles Leclerc.