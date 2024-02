Alfa Romeo: la crescita attuale nelle vendite avviene grazie soprattutto al diesel

Negli ultimi anni, c’è stata una netta ripresa per Alfa Romeo. Nel corso del 2023, la casa automobilistica del Biscione ha registrato una crescita del 70 per cento a livello europeo, salendo addirittura all’85 per cento a gennaio 2024. Sebbene le immatricolazioni rimangano ancora limitate rispetto ad altri marchi, considerando che lo storico marchio milanese offre solo due SUV, Stelvio e Tonale, e una berlina, la Giulia, questi numeri sono molto promettenti.

Alfa Romeo: la crescita delle vendite sta avvendo grazie anche ai suoi diesel che stanno attirando molti clienti

“L’Alfa Romeo si è risvegliata”, afferma un partner del Biscione nella Germania meridionale, mentre Niccolò Biagioli, Direttore Premium Brands di Stellantis Germania, sottolinea: “Stiamo crescendo costantemente. Il mio obiettivo è superare una quota di mercato del 0,5 per cento, superando le 14.000 vetture vendute”.

Questo obiettivo sembra raggiungibile, considerando che “Abbiamo già molti ordini in sospeso dalla seconda metà del 2023, che si concretizzeranno nei prossimi mesi”, spiega Biagioli. Il traino principale è il Tonale, che ha registrato numeri record in Spagna e in altri paesi europei, con ottime vendite anche in Italia, rappresentando un terzo delle nuove immatricolazioni nel 2023.

Ciò che sorprende è che questa rinascita di Alfa Romeo avvenga senza modelli completamente elettrici. Biagioli spiega: “Stiamo attirando i clienti diesel con le nostre auto”. Tuttavia, il marchio non è contrario alle auto elettriche, come dimostra il lancio imminente della nuova Alfa Romeo Milano, prevista per il 10 aprile, con versioni completamente elettriche e ibride, seguita dalle versioni elettriche di Giulia e Stelvio a partire dal 2025, fino a quando tutte le Alfa prodotte saranno esclusivamente a batteria nel 2027.

Biagioli chiarisce: “Vogliamo essere il marchio più rapido nella transizione dai motori a zero emissioni ai motori a combustione zero”. Tuttavia, Alfa Romeo non vuole essere coinvolta in guerre dei prezzi: “Non ci lasceremo coinvolgere in sconti massicci. Questo non è mai stato il nostro modo di operare. Non troverai sconti significativi sulle Alfa Romeo sul mercato”.