Totem Automobili svela la sua Alfa RomeGiulia GT al Salone di Ginevra

Il Salone dell’Auto di Ginevra di quest’anno sarà piuttosto ridotto rispetto ai fasti del passato, con la partecipazione di solo poche aziende. Tra queste, c’è Totem Automobili, un carrozziere originario dell’Italia, che presenta la loro ultima creazione. Denominata GTModificata (Gran Turismo Alleggerita Modificata), la nuova restomod di Totem è una versione completamente rivisitata e modernizzata dell’iconica Alfa Romeo Giulia GTAm degli anni ’60 e ’70.

Giulia GT di Totem Automobili: 810 cavalli di potenza e 200 kg in meno

Attualmente in fase di prototipo, questa vettura sarà prodotta in soli 5 esemplari, ciascuno con un prezzo sorprendente di 1,1 milioni di euro. Un investimento considerevole, senza dubbio. Totem ha sostituito i pannelli originali con parti in fibra di carbonio leggera. La fibra di carbonio è visibile su gran parte della carrozzeria del prototipo, mentre il paraurti anteriore completamente rivisitato presenta una finitura blu. Ruote forgiate in due pezzi, nuovi fari a LED e luci posteriori distintive completano il look.

Sulle prestazioni, ci sono molte novità. La vettura è ora basata su una monoscocca in fibra di carbonio, con sospensioni a doppio braccio oscillante sia all’anteriore che al posteriore, e freni Brembo a sei pistoncini all’avantreno e a quattro pistoncini al retrotreno. Il motore è un V6 biturbo da 3,2 litri personalizzato da Italtecnica Engineering, che pesa solo 165 kg e eroga una potenza di 810 CV e 730 Nm di coppia tra 3.500 e 6.000 giri al minuto. In totale

Il motore raggiunge gli 8.500 giri al minuto ed è abbinato a una trasmissione sequenziale che trasferisce la potenza alle ruote posteriori tramite un differenziale a slittamento limitato. Tre modalità di guida, un sistema di servosterzo elettrico e ABS regolabile sono inclusi, mentre uno scarico in titanio dovrebbe assicurare un suono impressionante al V6. Le foto degli interni non sono ancora disponibili, ma Totem Automobili afferma che la vettura sarà dotata di serie di sedili in fibra di carbonio rivestiti in pelle e di supporti per le cinture di sicurezza Sabelt.