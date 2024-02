Maserati annuncia un’espansione in un importante mercato

Maserati e Forza Motors Korea, importatore ufficiale di Ferrari e Maserati in Corea, hanno ufficializzato il trasferimento delle operazioni relative al Tridente nel territorio coreano a Maserati Korea. Questa mossa evidenzia l’ambizione congiunta di elevare il prestigio della manifattura italiana nel mercato coreano e di potenziare la presenza del costruttore modenese in questa nazione.

La neo-costituita Maserati Korea manterrà una stretta sinergia con FMK, capitalizzando sulla solidità dell’alleanza preesistente per assicurare una transizione agevole e un supporto al consumatore senza soluzione di continuità.

Maserati: nasce il ramo interamente dedicato al mercato coreano

La collaborazione tra il brand di Stellantis e Forza Motors Korea ha avuto come fulcro l’obiettivo di posizionare Maserati come il brand di auto di lusso di riferimento nel mercato coreano e ambedue le entità si sono impegnate a continuare questa partnership, con FMK che continuerà ad operare come rete di concessionari in Corea, includendo sedi come Maserati Seul e Maserati Bundang.

Questi adeguamenti strategici riflettono l’impegno del marchio modenese nel fornire veicoli italiani di lusso e servizi ai suoi stimati clienti coreani, assicurando al contempo di soddisfare le loro elevate aspettative.

Maserati Korea ambisce a migliorare la visibilità del marchio e a consolidare la propria posizione di mercato nel paese, impegnandosi nella fornitura di servizi post-vendita di primo livello e in un’esperienza cliente personalizzata, in conformità con gli standard globali di Maserati.

Inoltre, la divisione porrà enfasi sul potenziamento della propria rete di concessionarie e centri assistenza per incarnare il lusso italiano e superare le aspettative dei clienti e sull’introduzione di iniziative innovative volte a forgiare un’esperienza più immersiva e coinvolgente.

Il produttore modenese rimane fedele ai suoi valori fondamentali – eleganza, lusso e prestazioni – nel mercato coreano. Con questo importante passo, il Tridente si appresta ad aumentare ulteriormente gli standard nel segmento delle vetture lussuose in Corea e a rafforzare la sua posizione di leader in questo segmento.