Stellantis: ecco quanto hanno guadagnato nel 2023 Elkann e Tavares

Nel 2023, l’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, ha ricevuto una retribuzione di circa 13,5 milioni di euro, registrando una diminuzione di circa 1,4 milioni rispetto all’anno precedente, quando aveva ricevuto 14,9 milioni di euro. Il report annuale 2023 pubblicato dal gruppo rivela che i compensi dell’amministratore delegato, Carlos Tavares, sono composti da una retribuzione base di 2 milioni di euro, invariata da tre anni. A questa si aggiunge una retribuzione variabile del 90% rispetto ai KPI (Key Performance Indicator) di performance assegnati, che ammonta a 11,5 milioni di euro. Questo rappresenta una diminuzione di circa 1,4 milioni di euro rispetto alla somma percepita nel 2022.

Stellantis: calano i guadagni di Carlos Tavares e John Elkann nel 2023

Nel 2023, oltre alla sua retribuzione di base e variabile, Tavares è stato gratificato con un bonus di 10 milioni di euro per il suo ruolo nella trasformazione di Stellantis in un fornitore di soluzioni di mobilità tecnologicamente sostenibili. Questo incentivo è stato approvato nel 2021 dal consiglio di amministrazione di Stellantis all’interno di un piano quinquennale finalizzato al raggiungimento di traguardi significativi e strategici legati all’innovazione del gruppo. In aggiunta, sono stati concessi all’AD Tavares incentivi a lungo termine per un totale di 13 milioni di euro, che saranno assegnati solamente se specifici obiettivi di performance saranno raggiunti nei prossimi anni. Sotto la direzione del manager portoghese, Stellantis ha ottenuto una delle migliori performance.

Per quanto riguarda il presidente di Stellantis, John Elkann, la sua retribuzione nel 2023 è stata di 4,82 milioni di euro, di cui una parte fissa di 924 mila euro. A questi si sommano 684 mila euro di benefit aggiuntivi e 3,2 milioni di incentivi. Nel confronto con il 2022, la retribuzione di John Elkann è stata inferiore di circa un milione di euro l’anno scorso.