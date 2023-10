Stellantis: Suardiaz rifornirà lo stabilimento di Ellesmere Port

La nave “Friedrich Russ”, della compagnia di navigazione Suardiaz, salperà oggi, 27 ottobre, dal terminal portuale di Bouzas, per effettuare la prima traversata ufficiale della nuova linea marittima Vigo-Liverpool, attraverso il quale verranno trasportati fino all’86% dei componenti necessari per la produzione nello stabilimento britannico Stellantis di Ellesmere Port di oltre 50.000 veicoli all’anno di modelli commerciali leggeri dei marchi Citroën, Peugeot, Opel e Vauxhall, nelle loro versioni elettriche .

Stellantis ha scelto la nave di Suardiaz per il trasporto di componenti dallo stabilimento di Vigo in Spagna a quello di Ellesmere Port in UK

Dopo aver effettuato nei giorni scorsi i test necessari per verificare il funzionamento del terminal Queen Elizabeth II di Liverpool (Regno Unito), appositamente attrezzato per questo flusso logistico rotabile, oggi sono iniziate le operazioni di carico della nave, alla presenza dei vertici di Suardíaz, Stellantis Vigo, Porto di Vigo e Cluster de Automoción de Galicia (CEAGA), che hanno inaugurato il nuovo percorso in un evento al quale hanno partecipato altri rappresentanti degli enti e delle imprese coinvolte, nonché delle amministrazioni e della comunità portuale.

Suardiaz prevede di operare due frequenze settimanali su questa rotta per trasportare fino a 14.700 rimorchi all’anno. Con questo nuovo servizio di logistica marittima, le emissioni di carbonio saranno ridotte in linea con il piano strategico Stellantis Dare Forward 2030. Rispetto al trasporto su strada, la rotta marittima diretta genererà il 30% in meno di emissioni di CO2 nel corso di un anno intero, riducendo il consumo di energia del 37%.

La nuova linea, progettata congiuntamente da Suardiaz e Stellantis come soluzione su misura per ottimizzare questo nuovo flusso di fornitura allo stabilimento di Ellesmere Port, rafforza la vasta esperienza che entrambe le società hanno sviluppato nell’uso delle rotte marittime sin dal loro lancio nel 1973. -È in corso la linea Saint Nazaire (Francia), che quest’anno festeggia 50 anni di attività.

Attraverso questo flusso di fornitura, lo stabilimento Stellantis di Vigo invierà a Ellesmere Port 47 referenze di parti in lamiera, che rappresentano l’83% della carrozzeria dei veicoli che saranno fabbricati nello stabilimento britannico, e i fornitori stabiliti nella Penisola Iberica forniranno L’86 per cento dei componenti con cui saranno assemblate queste vetture.

Il 50% dei pezzi necessari per la produzione di veicoli commerciali leggeri a Ellesmere Port saranno spediti da fornitori situati in Galizia, il 24% da fornitori portoghesi e il 12% da aziende situate nel resto della Spagna. Fino a 16 fornitori (tier1) installati in Galizia genereranno un fatturato annuo di oltre 150 milioni di euro con questa fornitura al Regno Unito.

La produzione dei veicoli commerciali leggeri 100% elettrici di Stellantis a Ellesmere Port avviene in uno scenario di produzione ad alto volume di questi modelli per rispondere alla domanda in questo segmento di mercato, guidato in Europa da Stellantis.

Con le parti e i componenti in lamiera ricevuti da Vigo, Ellesmere Port prevede di produrre più di 50.000 unità/anno di veicoli commerciali leggeri dei marchi Vauxhall, Opel, Peugeot e Citroën, nella loro versione elettrica, destinati principalmente a rifornire il mercato britannico. la produzione si aggiunge a quella effettuata dagli stabilimenti di Vigo e Mangualde (Portogallo).