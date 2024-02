Ram registra una crescita dell’80% nel 2023 in Medio Oriente

Ram continua sulla sua traiettoria di forte crescita in Medio Oriente con una performance eccezionale nel 2023, con un aumento delle vendite dell’80% rispetto all’anno precedente. Alimentati dalla strategia “lavora duro, gioca duro” lanciata nel 2018, i risultati hanno consentito una crescita significativa per casa americana all’interno del suo segmento, in crescita dell’11%. I punteggi record dei promotori netti hanno inoltre dimostrato il costante impegno del brand verso l’eccellenza e la soddisfazione del cliente.

Nel 2023 sono aumentate dell’80% le immatricolazioni di Ram in Medio Oriente

L’impressionante crescita di Ram è stata alimentata anche da importanti accordi con importanti aziende e governi in tutta la regione, tra cui il TRX che si è unito alla flotta della polizia di Dubai, dimostrando la capacità del camion di soddisfare le diverse esigenze del settore e supportare servizi vitali come la risposta alle emergenze.

Anche il modello TRX ha registrato il suo miglior anno di vendite di sempre nel 2023, in aumento del 32% rispetto al 2022, con consumatori e aziende che lo ricercano per le sue impareggiabili capacità prestazionali, agilità e versatilità. Il suo design robusto e le avanzate capacità fuoristrada lo rendono il veicolo preferito per affrontare con facilità i terreni più difficili, mentre i suoi interni lussuosi e la tecnologia all’avanguardia garantiscono un’esperienza di guida confortevole e connessa.

Stuart Laurie, Responsabile di Chrysler, Dodge & Ram Trucks presso Stellantis Middle East, ha dichiarato: “Le ottime prestazioni di RAM nel 2023 testimoniano il nostro impegno nell’innovare e fornire un servizio clienti eccezionale. Attraverso la nostra strategia “Work Hard, Play Hard” ora disponiamo di una potente gamma di camion leader del settore che soddisfa le esigenze in evoluzione dei nostri clienti e del mercato in Medio Oriente. Ora, guardando al 2024 e oltre, abbiamo l’opportunità di capitalizzare il nostro successo con ulteriori innovazioni in tutta la nostra gamma, l’introduzione di una varietà di nuovi powerterrain che offrono un valore ineguagliabile ai nostri clienti”.

Guardando al 2024, Ram è posizionata per entrare nella prossima fase di innovazione e crescita attraverso l’introduzione di nuove tecnologie che guidano prestazioni, comfort ed efficienza e caratteristiche di sicurezza all’avanguardia. Il servizio post-vendita rimarrà una priorità assoluta, offrendo ai clienti il ​​supporto completo di cui hanno bisogno durante tutto il loro percorso di proprietà.