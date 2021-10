Ram 1500 TRX riceve un importante premio

In occasione dell’evento Texas Off-Road Invitational, la Texas Motor Press Association ha premiato il Ram 1500 TRX 2021 con il massimo riconoscimento Texas Truck of the Year, oltre a quello High-Performance Truck of the Year.

Parliamo proprio del performante pick-up Ram di ultima generazione che nasconde sotto il cofano il motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri in configurazione Hellcat capace di sviluppare 712 CV di potenza e 881 Nm di coppia massima, abbinato alla trasmissione TorqueFlite 8HP95 a 8 marce prodotta da ZF.

Ram 1500 TRX interni

Ram 1500 TRX: il nuovo pick-up ad alte prestazioni ha conquistato un importante riconoscimento in Texas

Questi numeri consentonoal Ram 1500 TRX di impiegare 4 secondi netti per passare da 0 a 96 km/h, 10,5 secondi da 0 a 160 km/h e di completare il quarto di miglio in 12,9 secondi a una velocità di 174 km/h. Inoltre, riesce a raggiungere una velocità massima di 190 km/h.

Bryan Grant, presidente della Texas Motor Press Association, ha detto: “Gli impegnativi percorsi fuoristrada non sono stati un problema per il Ram 1500 TRX in quanto ha attraversato facilmente le strade con una potenza enorme, più modalità di guida e un’elevata altezza da terra. È stato così divertente sperimentare il pick-up mentre conquistava i sentieri”.

Anche Jeep ha portato a casa diversi premi importanti, tra cui l’Off-road Truck of the Year grazie al Gladiator 2021, il Full-size SUV of the Year grazie alla Grand Cherokee L e l’High-performance SUV of the Year grazie alla Jeep Wrangler 392.

“Jeep ha portato una gamma impressionante, in particolare la Jeep Wrangler 392. È molto facile innamorarsi di questa Wrangler dal momento in cui accendi l’HEMI V8. Lo Sky One-Touch Power-Top lo ha reso super facile godere della guida con il tetto aperto o chiuso. La nuova Jeep Grand Cherokee L con i suoi interni lussuosi, le tre file spaziose, l’incredibile impianto audio McIntosh e una serie di caratteristiche tecnologiche impressionanti, conquisterà sicuramente un vasto pubblico di acquirenti, e il Jeep Gladiator offre incredibili capacità fuoristrada e la praticità di un pick-up, una vittoria per i consumatori del Texas”, ha detto Grant.

Per chi non lo sapesse, la Texas Motor Press Association è un’organizzazione che si concentra sul radunare i professionisti del settore automobilistico per creare contenuti informativi che mettano in evidenza vari aspetti del settore. È composta da giornalisti del settore automobilistico che coprono auto, camion, SUV, ATV e UTV in una varietà di media, nonché professionisti che rappresentano gli interessi aziendali della comunità automobilistica.