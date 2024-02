Stellantis annuncia 4 cambiamenti importanti nel suo team in UK

Stellantis annuncia oggi quattro cambiamenti nel suo management team nel Regno Unito. Lee Titchner viene nominato direttore di Pro One LCV, Steve Beattie nominato direttore delle vendite e delle operazioni di Vauxhall e Tom Ray direttore delle operazioni B2B. Tony Lewis, attualmente direttore dei veicoli commerciali leggeri nel Regno Unito, è stato nominato direttore dello sviluppo aziendale dei veicoli commerciali.

Quattro cambiamenti importanti nell’orgamigramma di Stellantis in UK

Lee Titchner viene nominato Direttore LCV di Pro One nel Regno Unito, riportando a Maria Grazia Davino, Amministratore Delegato del Gruppo, Stellantis UK e si assume la responsabilità di guidare la strategia Pro One qui. Titchner ha trascorso sette anni come Direttore dello sviluppo della rete, avendo precedentemente ricoperto diversi ruoli nelle vendite e nel post-vendita. Maria Grazia Davino si assume la responsabilità diretta dello sviluppo della rete.

Tony Lewis viene nominato Direttore dello sviluppo aziendale dei veicoli commerciali e sarà responsabile dei principali clienti globali incentrati sui furgoni per le consegne, riportando ad Anne Abboud, responsabile dei veicoli commerciali per l’Europa allargata. Questo ruolo avrà la responsabilità globale di tutti i principali clienti chiave del settore veicoli commerciali. Creerà opportunità che rappresenteranno Stellantis come attore globale nel settore con i maggiori clienti di veicoli commerciali sul mercato.

Steve Beattie viene nominato Direttore Vendite e Operazioni di Vauxhall, riportando a Eurig Druce, VP Sales, Stellantis UK. Steve torna a Vauxhall dopo averlo lasciato nel 2017 per perseguire opportunità presso Volvo e Nio. In questo ruolo sarà responsabile dell’andamento delle vendite di Vauxhall.

Tom Ray viene nominato Direttore delle operazioni B2B, riportando anche a Eurig Druce. Tom è entrato a far parte del gruppo nel 2004 e porta con sé una vasta esperienza di vendita avendo lavorato in diversi ruoli di vendita in Stellantis &You e nella società di vendita nazionale, tra cui Direttore generale e Direttore delle operazioni regionali Stellantis &You, nonché Responsabile delle operazioni regionali per Peugeot.

Maria Grazia Davino, amministratore delegato del Gruppo, ha dichiarato: “Vorrei dare il benvenuto a Lee, Steve e Tom nei loro nuovi ruoli e auguro loro ogni successo nel mantenere i nostri impegni Dare Forward 2030.

“Le ampie e variegate conoscenze di Lee, unite ai suoi forti rapporti con la rete, gli consentiranno di guidare la strategia Pro One presso Stellantis, con la nostra costante attenzione a massimizzare la nostra quota di mercato per i veicoli commerciali leggeri nel Regno Unito e a mantenere la leadership del settore nei furgoni elettrici”.

“Questo approccio, con il nuovo ruolo di Delivery Van Sales, rafforzerà la nostra offerta e copertura collettiva, supportando i nostri obiettivi strategici nel mercato dei veicoli commerciali leggeri. Sono felice che uno dei nostri team assumerà la guida di una posizione così strategica e vorrei ringraziare Tony per il suo grande contributo alla squadra del Regno Unito”.

“Diamo il bentornato a Steve nel gruppo. La vasta esperienza di Steve nelle vendite e nel post-vendita, la conoscenza integrale del marchio Vauxhall e le capacità positive di coinvolgimento della rete lo renderanno una risorsa preziosa nel portare avanti i nostri risultati di vendita di Vauxhall. Infine, mi congratulo con Tom per il suo nuovo ruolo e so che la sua vasta esperienza nelle vendite e nella leadership gli consentirà di portare avanti i nostri piani per il mercato delle flotte”.