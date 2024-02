Stellantis Pro One dà il via alla consegna di veicoli a idrogeno a Hysetco

In Francia, Italia e Spagna, Stellantis Pro One guida il mercato sia dell’elettrificazione che dell’All Energy, con il marchio Fiat Professional in testa alle vendite in Italia e Peugeot e la sua e-208 dominanti nel settore elettrico francese. Peugeot Partner/Rifter si conferma come il modello più gettonato in Spagna nel segmento dell’All Energy, registrando una quota di mercato del 9,7 per cento nel corso del primo mese dell’anno.

Con la consegna di una flotta di Peugeot e-Expert a idrogeno a Hysetco Stellantis Pro One si conferma leader in questo mercato

Stellantis si afferma come leader nel mercato britannico dei veicoli completamente elettrici, con una quota di mercato che supera il 33 per cento. Inoltre, nel segmento All Energy, il Gruppo si posiziona al secondo posto con una quota del 27,17 per cento, in costante crescita. Anche Vauxhall registra un notevole successo, con una quota di mercato in crescita del 9,85 per cento, portandola al terzo posto tra i costruttori di veicoli commerciali leggeri più venduti nel Regno Unito.

In Germania, Stellantis registra prestazioni eccezionali nel settore dei veicoli commerciali leggeri, grazie ai marchi Citroën, Fiat Professional, Peugeot e Opel. Le vendite sono cresciute notevolmente, registrando un aumento del 58 per cento, il che ha portato a un significativo aumento della quota di mercato della nuova unità commerciale Stellantis Pro One. Con una quota del 22,6 per cento, quasi uno su quattro dei nuovi veicoli commerciali leggeri immatricolati in Germania appartiene a uno dei marchi Stellantis.

In Portogallo, Stellantis si conferma come leader incontrastato nel mercato dell’All Energy, con una quota del 48,6 per cento. Inoltre, Stellantis Pro One continua a primeggiare nel settore elettrico, registrando una crescita delle vendite del 22,4 per cento a gennaio, portando la quota di mercato al 46,2%, con Peugeot al primo posto tra i marchi più venduti.

In aggiunta all’ottimo avvio di quest’anno, Stellantis Pro One prevede di consegnare nei prossimi mesi una flotta di Peugeot e-Expert Hydrogen alla rinomata società francese Hysetco, leader europea nella mobilità a idrogeno. Questi veicoli saranno offerti ai professionisti come parte del pack Hysetco, che include una vasta gamma di servizi come assistenza, manutenzione, riparazioni, assicurazione, veicoli sostitutivi, procedure amministrative e formazione. I Peugeot e-Expert Hydrogen saranno appositamente progettati per soddisfare le esigenze di trasporto di passeggeri, come taxi accessibili per sedie a rotelle, navette e altro ancora, oltre ad essere utilizzati per la logistica e altri impieghi professionali come veicoli commerciali.

Stellantis

“Con un’altra consegna di veicoli a idrogeno e i positivi risultati ottenuti all’inizio del 2024, Stellantis Pro One dimostra ancora una volta la sua capacità di offrire una vasta gamma di modelli per supportare i clienti professionisti nella transizione verso una mobilità a zero emissioni. Siamo il primo costruttore al mondo a commercializzare una gamma completa di veicoli elettrici a idrogeno che copre due segmenti, fornendo ai clienti una soluzione complementare ai veicoli elettrici,” ha dichiarato Xavier Peugeot, Direttore della Business Unit.