Jeep: la gamma di SUV 4xe protagonista ai 105XMasters

Il Winter Tour di 105XMasters prosegue il suo percorso nelle località sciistiche più esclusive d’Italia, portando questa volta la sua energia a Sestriere, il comune più elevato del paese, situato a 2035 metri sul livello del mare, nel weekend del 24 e 25 febbraio assieme a Jeep. Questa località è celebre per essere stata una tappa imprescindibile della Coppa del Mondo di sci alpino e per aver ospitato i Giochi Olimpici Invernali nel 2006.

Ma Sestriere non è solo sport. Il Winter Tour offre un mix eclettico di musica, attività, intrattenimento ad alta quota – grazie alla partecipazione di Radio 105 – e l’esperienza emozionante di test drive con la gamma SUV 4xe ibrida plug-in di Jeep.

Jeep: questo weekend è possibile scoprire da vicino la gamma 4xe a Sestriere

Un elemento di spicco è il Truck Jeep: una piattaforma di 1200 m² che si trasforma in uno spazio espositivo automatizzato per la casa automobilistica americana, dotato di pareti a LED, una wallbox per la ricarica dei SUV plug-in hybrid e un ponte con una pendenza di 45°.

L’elemento centrale di questa manifestazione è la gamma 4xe del brand di Stellantis. Il termine 4xe rappresenta la visione di Jeep per un 4×4 rinnovato, che unisce performance, sostenibilità, efficienza e sicurezza. I modelli appartenenti a questa line-up, come Renegade, Compass e Wrangler, incarnano il percorso della casa automobilistica americana verso una mobilità sempre più sostenibile.

Gli appassionati di sci e gli amanti della montagna hanno così l’opportunità unica di testare sulla neve questi innovativi SUV di Jeep, accompagnati da esperti istruttori, offrendo un’esperienza che unisce il brivido dello sport invernale con la tecnologia all’avanguardia del marchio di Stellantis.

Questo evento rappresenta un esempio eccellente di come il produttore americano stia coniugando le sue radicate competenze nel fuoristrada con un approccio rivolto verso l’innovazione e la sostenibilità.