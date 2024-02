Fiat è cresciuta del 12% a livello globale nel 2023

Nel 2023, Fiat ha registrato un notevole aumento del 12% nel proprio volume di vendite globali, totalizzando 1,35 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Questo conferma la posizione di FIAT come primo marchio all’interno di Stellantis in termini di volume di vendite. La sua leadership globale è evidenziata dai risultati significativi ottenuti in Europa, Sud America, Medio Oriente e Africa. In particolare, il marchio detiene la leadership in quattro “mercati domestici”, con una quota del 21,8 per cento in Brasile, del 12,8 per cento in Italia, del 15,7 per cento in Turchia e del 78,6 per cento in Algeria. In questi mercati, i modelli FIAT più venduti sono rispettivamente la Fiat Strada in Brasile, la Panda in Italia, la Tipo in Turchia e in Algeria.

Fiat diventa sempre più globale: nel 2023 le unità vendute nel mondo sono aumentate del 12%

La Fiat 500e è stata la punta di diamante della strategia di elettrificazione della casa automobilistica, confermandosi come la numero uno in Europa nel segmento A+B BEV lo scorso anno, con una quota di mercato del 14,7 per cento. Questo segna un incremento del 0,3 punti rispetto al 2022. La vettura si è classificata al primo posto anche in Italia, Germania, Spagna, Belgio e Austria, mentre si è posizionata al secondo posto in Francia.

Nel mercato delle city car, la Fiat ha registrato oltre 230.000 immatricolazioni di Fiat 500 (escluse le versioni BEV) e Panda, raggiungendo una quota di mercato del 44,4 per cento. Questo conferma la supremazia europea del marchio Fiat in questo segmento. Per quanto riguarda i Veicoli Commerciali, il Fiat Professional Ducato è stato il modello più venduto all’interno del Gruppo Stellantis, posizionandosi al 7º posto nel mercato europeo dei veicoli commerciali leggeri.

In Italia, Fiat conferma la sua leadership nel mercato delle autovetture con 175.000 unità vendute, rappresentanti circa l’11,1 per cento della quota di mercato per l’intero anno. FIAT Professional si conferma leader di mercato nei veicoli commerciali, con 51.000 immatricolazioni, equivalente al 26,1% della quota di mercato nel 2023. Nello specifico, Fiat Ducato, Doblò e Fiorino si sono classificati al primo posto nei rispettivi segmenti, mentre lo Scudo si è posizionato al secondo posto con una crescita del 2,2% rispetto all’anno precedente. In particolare, il Fiat Professional Ducato, prodotto ad Atessa (Italia), è stato il veicolo commerciale più venduto nel suo Paese, con oltre 21.900 immatricolazioni e una quota di mercato del 29,4%, registrando un aumento del 10% rispetto al 2022.

Nel 2023, Fiat ha mostrato una crescita significativa in Francia, con quasi 60.000 unità immatricolate, registrando un aumento del 7,2% rispetto al 2022. Questo include 33.000 Fiat e Abarth 500, di cui 24.000 in versione elettrica. In Germania, la Fiat 500e è stata la vettura più venduta nel segmento BEV A+B, mentre Fiat Professional ha registrato una crescita dei volumi del 40% e un aumento dello 1,3% della quota di mercato.

La 500e ha continuato a dominare anche in Spagna, ottenendo il titolo di veicolo urbano elettrico più venduto nel segmento A+B, mentre la Fiat 500 si è confermata come il veicolo urbano più venduto nel segmento A per il settimo anno consecutivo. Inoltre, Fiat Professional ha registrato una crescita delle vendite del 28% in Spagna.

Nel 2023, Fiat ha mostrato una crescita significativa anche in Sud America, confermandosi come leader di mercato con una quota del 14,5% e oltre 542.000 unità immatricolate. Questo rappresenta un aumento di 45.300 vetture rispetto al 2022, staccando di oltre 94.600 vetture il secondo posto.

In Brasile, Fiat si è confermata leader nelle categorie delle hatchback (oltre 140.200 unità e una quota del 22,6%), pick-up (172.000 vetture e una quota del 42,6%) e furgoni (26.250 unità e una quota del 44,5%). In quest’ultimo segmento, la crescita è stata del 20% rispetto all’anno precedente. Fiat è da oltre 15 anni il numero uno nei furgoni e nei veicoli commerciali leggeri. Per il terzo anno consecutivo, la Fiat Strada è stata la vettura più venduta, con 120.600 unità e una quota di mercato del 5,5%. Nel segmento dei SUV, Fiat Pulse e Fastback hanno registrato 86.200 unità vendute durante l’anno, con una notevole crescita del 43%.

In Argentina, la Cronos è leader del mercato dal 2021, occupando la prima posizione nella categoria B-Sedan con una quota del 71,3%. È anche il secondo modello più prodotto nella storia della Fiat in Argentina, con oltre 350.000 unità prodotte, mentre la Strada rimane al primo posto nella categoria B-Pickup con una quota del 79,4%.

Anche nelle regioni del Medio Oriente e Africa (MEA), le performance di Fiat sono notevoli, soprattutto nel mercato turco, dove il marchio è il primo a mantenere una leadership continua per cinque anni consecutivi, rappresentando il 15,7% della quota di mercato. Questo successo è stato supportato dalla Egea, che si conferma il veicolo più venduto in Turchia per l’ottavo anno consecutivo. Inoltre, Fiorino ha contribuito a questi ottimi risultati, confermandosi il best seller nel segmento dei veicoli commerciali leggeri.