Fiat chiede al governo inglese di ripristinare il sussidio per le auto elettriche

Fiat ha rinnovato la sua richiesta al governo inglese di ripristinare il sussidio per le auto elettriche per raggiungere l’obiettivo del 2030 dell’80 per cento di vendite di veicoli elettrici (EV) nel Regno Unito. A gennaio, le vendite di veicoli elettrici erano pari al 14,7 per cento delle nuove immatricolazioni, mentre le vendite da parte degli acquirenti privati ​​sono diminuite del 25,1 per cento su base annua.

Fiat chiede al governo inglese di ripristinare gli incentivi per l’acquisto di auto elettriche

Il produttore della famosa Fiat 500e e della 600e recentemente lanciata ha ampliato la propria sovvenzione di 3.000 sterline – il FIAT E-Grant – per i clienti, per dimostrare che sta “facendo la sua parte” per sostenere gli obiettivi del governo. L’amministratore delegato della casa torinese in UK, Damien Dally, ha dichiarato: “È necessario fare di più. I consumatori hanno bisogno di ulteriore supporto per avere un motivo per passare all’elettrico”.

La mossa fa eco ai risultati del rapporto della commissione ambiente e cambiamento climatico della Camera dei Lord all’inizio di questo mese. Secondo il mandato del governo relativo ai veicoli a emissioni zero (ZEV), il 22 per cento delle vendite di auto nuove nel Regno Unito dovrà essere esclusivamente elettrico nel 2024, mentre entro il 2030 tale cifra dovrà raggiungere l’80 per cento.

Il numero uno di Fiat in UK Dally ha aggiunto: “La buona notizia è che il Regno Unito ha ormai superato la soglia del milione di veicoli elettrici. Tuttavia, il mercato delle auto elettriche in questo Paese è davvero in pericolo. Le vendite private, al contrario di quelle aziendali e delle flotte, si stanno attenuando e questa è una tendenza che necessita di uno sforzo collettivo per invertire.

“Con il Bilancio di primavera ormai alle porte, stiamo esortando il governo a reintrodurre incentivi per i consumatori, altrimenti rischieremo di soffocare, o addirittura annullare, tutto il buon lavoro svolto fino ad oggi, rischiando di mettere in pericolo gli obiettivi climatici netti zero. Stiamo facendo la nostra parte, ma possiamo arrivare solo fino ad un certo punto”.

Lo scorso giugno, la Fiat è diventata il primo produttore a lanciare un proprio sussidio per le auto elettriche, 12 mesi dopo che il governo aveva rimosso qualsiasi incentivo finanziario per incoraggiare i clienti al dettaglio a passare all’elettrico. Al momento del lancio, il FIAT E-Grant era offerto sulla 500e e sulla 500e cabriolet. Il contributo è ora disponibile anche sulle nuove 600e e Abarth 500e.