Fusione Stellantis – Renault? Ecco cosa ha detto Tavares

Nelle scorse settimane erano emersi alcuni rumors secondo cui sarebbe stata possibile una fusione tra Stellantis e Renault o comunque una partnership molto profonda. Nei giorni scorsi si è registrata la smentita da parte del presidente del gruppo John Elkann e adesso arriva anche quella del numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares che ha escluso del tutto qualsiasi possibilità di fusione tra le due grandi aziende automobilistiche.

Anche Carlos Tavares smentisce qualsiasi possibilità di una fusione tra Stellantis e Renault

Il manager portoghese ha confermato quanto già affermato dal presidente di Stellantis, John Elkann, riguardo alle voci di una possibile fusione tra il gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA e Renault, quando le prime speculazioni erano emerse. “Non ci sono negoziati in corso per alcuna grande fusione o acquisizione. Voglio essere chiaro e deciso, altrimenti si alimentano solo speculazioni. Quelle che sono circolate nelle scorse settimane sono esattamente questo: speculazioni”, ha spiegato Tavares nel corso di un incontro con la stampa.

Carlos Tavares ha poi continuato dicendo: “Dobbiamo adottare una prospettiva che riconosca la principale sfida di Stellantis nel competere con i rivali cinesi, impiegando i nostri talenti migliori per identificare le aree e le tecnologie in cui realizzare progressi significativi che ci permettano di superarli in termini di costi e risultati. Faremo affidamento sull’ingegneria italiana? Assolutamente sì, anzi abbiamo già avviato questo processo. Posso citare due esempi: il Battery Technology Center a Torino, un laboratorio all’avanguardia dedicato allo sviluppo e alla verifica di nuove soluzioni chimiche per le batterie, e il primo Circular Economy Hub di Stellantis, anch’esso a Torino”.

Il CEO di Stellantis, Carlos Tavares

Insomma idee chiare per il numero uno di Stellantis che dunque sa bene cosa fare e dove migliorare per poter continuare ad essere competitivi in un settore che nei prossimi anni tra il passaggio all’elettrificazione e la crescita della concorrenza soprattutto da parte delle case automobilistiche cinesi, si prospetta sempre più complesso.