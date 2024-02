Nuova Maserati Quattroporte: sarà un’auto rivoluzionaria secondo il CEO Grasso

Nuova Maserati Quattroporte è una delle auto che di sicuro faranno parte in futuro della gamma della casa automobilistica del Tridente. Il suo debutto è stato però posticipato di qualche anno. Originariamente doveva arrivare nel 2025 ma difficilmente la vedremo prima del 2028.

La nuova Maserati Quattroporte è stata ripensata e sarà un’auto unica nel suo genere

Il motivo è che Maserati ha deciso di prendersi più tempo per ripensare il progetto in maniera da garantire a se e ai propri clienti di portare sul mercato un prodotto non solo di altissima qualità ma che possa rappresentare un qualcosa di unico nel panorama automobilistico attuale. A proposito della nuova Maserati Quattroporte, il numero uno della casa automobilistica del Tridente, l’amministratore delegato Davide Grasso, ha detto che si tratterà di un’auto davvero rivoluzionaria.

Parlando con La Repubblica Grasso ha dichiarato: “Abbiamo condotto un’analisi approfondita sul processo di crescita e cambiamento del mercato automobilistico, sempre tenendo il consumatore al centro delle nostre decisioni. Nel delineare un piano a lungo termine con auto iconiche, abbiamo constatato che il panorama automobilistico sta subendo rapidi e radicali cambiamenti”.

“Abbiamo osservato l’esplosione di SUV e crossover e la riduzione delle berline. Alla luce di queste trasformazioni, abbiamo compreso la necessità di dedicare più tempo allo studio di un prodotto completamente nuovo. Non vogliamo più proporre una berlina tradizionale, grande e lussuosa, ma miriamo a creare un’auto rivoluzionaria che ridefinisca il concetto di lusso”.

Ovviamente dopo queste parole l’entusiasmo e la curiosità sono alle stelle per la prima ammiraglia completamente elettrica del Tridente, che promette di essere un’auto eccezionale, considerando le premesse. Siamo sicuri che già nei prossimi mesi trapeleranno nuove informazioni a proposito della nuova Maserati Quattroporte. Nel frattempo qua vi riproponiamo alcuni recenti render che hanno provato ad immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto di questo futura ammiraglia di Maserati.