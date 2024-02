Fiat E-Ducato: confermata la commercializzazione in un importante mercato

Il lancio del Fiat E-Ducato nel mercato brasiliano segna un passo significativo per Stellantis nel settore dei veicoli elettrici. Il modello amplia la gamma di veicoli commerciali 100% elettrici del costruttore torinese, posizionandosi come una scelta ecologica ed efficiente nel segmento dei furgoni.

L’E-Ducato, che arriverà per la fine del secondo semestre del 2024, verrà importato dall’Europa, seguendo la strategia del marchio adottata già dai modelli diesel. Il furgone elettrico si distingue per il suo motore elettrico che eroga 121 CV di potenza e 280 Nm di coppia massima, offrendo un’esperienza di guida ottimizzata per il trasporto commerciale.

Fiat E-Ducato: entro fine anno debutterà in Brasile

Saranno disponibili due diverse batterie: una da 47 kWh con tre moduli e una più capiente da 79 kWh con cinque moduli. La prima versione promette un’autonomia massima di 235 km con una sola carica mentre la seconda arriva fino a 370 km. In Brasile, Fiat prevede di commercializzare solo la variante con cinque moduli.

Il processo di ricarica del Fiat E-Ducato è versatile, supportando sia la corrente alternata (AC) da 11 kW o 22 kW che quella continua (DC). In particolare, con i caricatori AC da 22 kW, è possibile ottenere 100 km di autonomia con 1 ora di ricarica mentre la ricarica DC a 50 kW raggiunge lo stesso livello in 30 minuti.

Un aspetto notevole dell’E-Ducato è la sua personalizzazione della guida, offrendo tre diverse modalità: Normal (per un equilibrio tra performance ed economia), Evo (per massimizzare l’autonomia) e Power (per maggiori prestazioni). Sono inoltre presenti funzioni innovative per migliorare l’efficienza energetica, come E-Sailing, E-Coasting ed E-Breaking, che ottimizzano il consumo e la ricarica della batteria.

La capacità di carico del Fiat Ducato completamente elettrico, disponibile nelle versioni H1 e H2, varia tra 10 m³ e 11,5 m³, con dimensioni esterne quasi identiche tra le due versioni, cambiando solo l’altezza del vano di carico.

Questo modello è dotato anche di un’ampia gamma di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), che includono tecnologie come la rilevazione di veicoli in avvicinamento, il sistema di frenata di emergenza e il monitoraggio di punti ciechi.

Infine, il Fiat E-Ducato offre una connettività avanzata grazie al sistema Mopar Connect, permettendo agli utenti di monitorare lo stato di carica della batteria e gestire la flotta in tempo reale, tra le altre funzioni.

In termini di prezzo e disponibilità, attendiamo ulteriori dettagli da parte di Fiat, ma è chiaro che l’E-Ducato rappresenta un’importante aggiunta alla gamma di veicoli elettrici del marchio, mirando a soddisfare le esigenze del mercato brasiliano con un focus su sostenibilità ed efficienza.