Stellantis a Solutrans: anteprima di Fiat E-Ducato

Leader indiscusso dei veicoli commerciali in Europa e Francia (con una quota di mercato del 40%), Stellantis sarà presente all’incontro dei professionisti a Lione, durante il salone Solutrans, per condividere la sua offensiva Pro One. A livello globale, sotto questa etichetta, Stellantis presenta la gamma più completa sul mercato, con sei marchi, cinque veicoli commerciali leggeri, dieci pick-up, un’offerta di micromobilità e una soluzione unica a base di idrogeno. La Business Unit Veicoli Commerciali contribuirà alla realizzazione del piano strategico Dare Forward 2030, rappresentando un terzo dell’utile netto del gruppo e generando un fatturato di 5 miliardi di euro per i servizi connessi.

Stellantis sarà presente all’incontro dei professionisti a Lione, durante il salone Solutrans, per condividere la sua offensiva Pro One

“Stellantis conferma a Solutrans il dispiegamento della sua offensiva ‘Pro One’, attraverso nuove risposte ai clienti, concrete e con un approccio a 360°: nuova generazione di Fiat E-Ducato con 420 km di autonomia, soluzioni post-vendita, ricambi della l’economia circolare e l’offerta e-RETROFIT”, spiega Xavier Peugeot, Direttore della Business Unit “Pro One” di Stellantis.

Stellantis esporrà al pubblico per la prima volta il nuovo FIAT E-Ducato, la seconda generazione di veicoli elettrici presentati poche settimane fa. Si tratta di un rinnovamento senza precedenti dell’intera gamma di utility per i suoi marchi iconici Citroën, FIAT Professional, Opel, Peugeot e Vauxhall. Le aspettative degli utenti erano il principio guida per i team di prodotto. Verrà quindi offerto su tutta la gamma.

Questa seconda generazione di nuovi furgoni elettrici è composta anche da E-Boxer per il marchio Peugeot, ë-Jumper per il marchio Citroën e Movano-e per il marchio Opel. Pioniere nell’offerta di veicoli commerciali a idrogeno, con i furgoni di medie dimensioni Peugeot E-Expert Hydrogen e Citroën ë-Jumpy Hydrogen, Stellantis presenterà un dimostratore di questa tecnologia presso il proprio stand. Questa offerta a idrogeno, già commercializzata e complementare all’offerta BEV, si rivolge agli usi più intensivi a zero emissioni e sarà estesa nel corso del 2024 ai grandi furgoni.

Per supportare la mobilità continua dei professionisti, Stellantis Parts & Services offre una gamma completa di prodotti e servizi progettati per facilitare la manutenzione e la riparazione dei veicoli della flotta e ottimizzare i costi operativi. Stellantis amplia la sua gamma di soluzioni per veicoli commerciali leggeri a emissioni zero svelando, in collaborazione con Qinomic, una soluzione di retrofit 100% elettrica, economica ed eco-responsabile: questo servizio “e-RETROFIT” sarà inizialmente offerto in Francia sul grande furgone termico medio, esposto a Solutrans, con il marchio Citroën poi allargato ad altri mercati e ad altre dimensioni di furgoni.