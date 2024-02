Stellantis protagonista della mostra “Identitalia The Iconic Italian Brands”

In occasione del 140º anniversario dell’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti, il Palazzo Piacentini di Roma ospita una mostra organizzata dal MIMIT. Scopo dell’evento è promuovere e valorizzare l’industria italiana e le sue eccellenze. Alla mostra partecipano oltre 100 aziende, che espongono affissioni pubblicitarie, materiale foto-video e la storia dei loro stemmi. Tra i protagonisti di spicco ci sono i marchi italiani di Stellantis: Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Maserati.

Nel 1910, viene fondata la società A.L.F.A. (Anonima Lombarda Fabbrica Automobili), che si distingue non solo per il suo design italiano, ma anche per i primati sportivi che l’hanno resa unica nel mondo dell’automobilismo. Lo stemma del marchio incorpora elementi distintivi di Milano, mentre la comunicazione è sempre stata focalizzata sull’esaltare l’emozione unica che trasmette la guida di un’Alfa Romeo. Oggi Stellantis punta a rendere il Biscione il suo brand premium globnale.

Nel 1899 nasce la Fabbrica Italiana di Automobili Torino (F.I.A.T.), avviando un’avventura che, da oltre 125 anni, ha segnato il mondo dell’automobile. È una storia ricca di persone e di rilevanza sociale.Il primo logo della Casa compare su un manifesto pubblicitario del pittore Giovanni Carpanetto. La comunicazione iconica della Fiat 500 del 1957, insieme a quella delle sue eredi del 2007 e del 2020, è al centro della mostra romana. Oggi Fiat ha un ruolo centrale in Stellantis.

Lancia viene fondata a Torino il 27 novembre 1906 da Vincenzo Lancia e nel corso di oltre 117 anni ha lasciato un segno nella storia attraverso tre grandi categorie di vetture: le city car, le ammiraglie e le vetture compatte. Oggi il marchio si rilancia dall’Italia con la Nuova Lancia Ypsilon, che segna il debutto del nuovo logo e del nuovo linguaggio di design.

Fondata nel 1914 a Bologna da Alfieri Maserati e i suoi fratelli, Maserati è sinonimo di automobili eleganti e prestigiose, caratterizzate da un perfetto equilibrio tra design, prestazioni e artigianalità italiana. Il suo emblema è il Tridente, ispirato alla statua di Nettuno che sovrasta Piazza Maggiore, mentre la sua comunicazione si concentra sulla sofisticata meccanica, l’attenzione ai dettagli e il massimo comfort. Insomma Stellantis assoluta protagonista della mostra.