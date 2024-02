Ferrari 296 GT3: pronta per l’ultima tappa dell’Asian Le Mans Series

L’Asian Le Mans Series, una delle competizioni più prestigiose nel panorama internazionale del motorsport, si appresta a vivere un finale emozionante sul Circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi. Questo evento segna un momento cruciale per Ferrari, che si presenta con una significativa presenza di quattro Ferrari 296 GT3.

Nella categoria GT3, la casa automobilistica modenese punta a consolidare i successi già ottenuti, come dimostrato dalla recente performance nella 4 Ore di Dubai. Il team AF Corse, baluardo del cavallino rampante nel motorsport, schiera la 296 GT3 n°21, guidata da un trio di talento: Simon Mann, Francois Herieu e il pilota ufficiale Ferrari Davide Rigon. Quest’ultimo arriva a Yas Marina forte di un ottimo terzo posto conquistato a Dubai, dimostrando la competitività della nuova vettura da competizione.

Ferrari 296 GT3: questo weekend si corre sul Circuito di Yas Marina

Accanto a loro, la squadra piacentina mette in campo anche la Ferrari 296 GT3 n°82, guidata dal duo francese Charles-Henri Samani ed Emanuel Collard, coadiuvati dal giapponese Kei Cozzolino. Un mix di esperienza e freschezza internazionale che incarna la filosofia del costruttore modenese nell’approccio alla competizione.

Non meno degna di nota è la presenza dei britannici di GR Racing, che, dopo un ottavo posto a Dubai, cercano il riscatto con la loro vettura n°86, affidata a Michael Wainwright, Benjamin Barker e l’italiano Riccardo Pera.

Infine, il team Dragon Racing partecipa con un equipaggio composto da Rui Andrade, Nicola Marinangeli e Marco Pulcini, dimostrando la varietà e l’internazionalità dei team che scelgono di competere con il produttore di Maranello.

Il programma completo

Il programma dell’evento prevede la sessione di qualifica oggi alle 07:45 (ora italiana), seguita dalla prima delle due gare, che prenderà il via alle 12:00. Domani è prevista un’altra sessione di qualifica alle 07:45 mentre la seconda gara inizierà alle 13:00, terminando sotto i riflettori del suggestivo impianto di Yas Marina.

In questo contesto, la Ferrari 296 GT3 si conferma come un modello chiave nella strategia di motorsport del costruttore modenese. La sua presenza in pista è un chiaro segno dell’impegno della storica casa automobilistica di Maranello nel continuare a dominare le competizioni a livello globale, combinando eccellenza ingegneristica e passione sportiva, caratteristiche distintive del cavallino rampante.