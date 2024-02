Citroën C3 2025: presto arriverà un motore turbo da 130 CV

L’evoluzione della Citroën C3, prevista per il 2024 nel mercato brasiliano, rappresenta un passo significativo nella strategia della casa automobilistica francese. La nuova C3 2025 si distinguerà per l’introduzione del motore Turbo Flex 200 da 1 litro abbinato a un cambio CVT, secondo quanto riportato da una fonte brasiliana. Questa combinazione si prefigge di posizionare la vettura come l’opzione automatica più accessibile in Brasile.

Analizzando le specifiche tecniche, il Turbo Flex 200 1.0 – già presente sotto il cofano della C3 Aircross 2024 – mantiene invariati i valori di potenza e coppia. Si parla di 125 CV con benzina e 130 CV con etanolo a 5750 g/min e una coppia massima di 200 Nm a 1750 g/min presente in entrambi i casi. La trasmissione CVT implementata simula 7 marce, una scelta che mira ad ottimizzare le prestazioni mantenendo un’efficienza nei consumi.

Citroën C3 2025: la gamma brasiliana includerà anche il motore Turbo Flex 200

Dal punto di vista tecnologico, la Citroën C3 2025 con motore T200 si arricchisce con l’introduzione di un quadro strumenti completamente digitale da 7 pollici, un upgrade che rafforza il carattere moderno e sofisticato dell’abitacolo.

Per quanto riguarda le dotazioni, la nuova C3 manterrà una serie di caratteristiche già apprezzate nel modello precedente, inclusi climatizzatore, direzione assistita elettronica, vetri elettrici su tutte e quattro le portiere, allarme, chiusura elettrica e sistema di infotainment con display touch centrale dedicato.

In termini di sicurezza, la vettura continuerà ad offrire doppi airbag, freni con ABS ed EBD, sistemi di controllo della trazione e della stabilità, assistenza alla partenza in salita e sistema ISOFIX per il fissaggio dei seggiolini per bambini.

Queste informazioni confermano la volontà del costruttore francese di mantenere un alto standard di qualità e sicurezza, aspetto fondamentale per il consolidamento della sua presenza nel mercato brasiliano.

Dunque, la Citroën C3 2025 promette di essere una soluzione che bilancia innovazione tecnologica e affidabilità, consolidando la posizione del marchio di Stellantis nel competitivo settore automobilistico brasiliano.