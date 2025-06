Secondo John Elkann l’Europa dovrebbe puntare sulle auto di piccole dimensioni

Non è la prima volta che John Elkann parla della necessità di puntare, anche in Europa, sulle auto di piccole dimensioni sfruttando anche i vantaggi derivanti dall’elettrico per questa tipologia di vetture; anche nell’ottica di rilanciare l’intero comparto dell’industria dell’auto europea.

Secondo il presidente di Stellantis, John Elkann, intervenuto all’Automotive News Europe Congress che si è svolto a Torino c’è la necessità che l’Europa si doti di regolamenti utili alla costruzione di nuove piccole auto, o e-car, sfruttando il modello già in essere nel caso delle kei car utilizzate in Giappone. Non è tuttavia la prima volta che John Elkann si espone pubblicamente sul tema, visto che di recente ne aveva parlato insieme al CEO di Renault Luca de Meo in un’intervista congiunta.

Secondo John Elkann l’arrivo anche in Europa delle cosiddette kei car risulta assolutamente possibile

Non ci sono dubbi, quindi, che secondo il punto di vista espresso ancora una volta da John Elkann le possibilità che il mercato europeo possa aprirsi alle kei car risultano quanto mai plausibili. La sua sembra infatti essere destinataria di qualche cosa in più rispetto a una semplice proposta. Secondo il presidente di Stellantis le kei car possono essere realizzate e vendute in Europa sfruttando un prezzo di vendita competitivo, pur non escludendo che possa trattarsi di un prodotto comunque emozionale.

D’altronde John Elkann si dice convinto del know how del Gruppo di cui è presidente, sebbene nel 2019 “vendevamo 1 milione di vetture sotto i 15.000 euro, oggi sono meno di 100.000”. Un divario importante che intrinsecamente individua in costi decisamente lievitati nel tempo una fra le cause dei cali in termini di vendite registrati con sempre maggiore frequenza. Di conseguenza quella delle kei car di stampo europeo rappresenta una “realtà possibile”, secondo Elkann.

D’altronde sulla base del giudizio di John Elkann le piccole automobili di stampo europeo possono essere molto accessibili e assolutamente economiche, puntando però su una regolamentazione specifica e dedicata. Allo stesso tempo, durante lo stesso evento, John Elkann ha confermato che in casa Stellantis sono in programma 14 nuovi lanci di veicoli elettrici sebbene si punti sulla libertà di scelta in termini di tecnologie per propulsori fra le quali scegliere.