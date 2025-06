Questa Ferrari Enzo è l’auto più costosa “dimenticata” al parcheggio in aeroporto

La Ferrari Enzo, una delle hypercar più iconiche e rare mai prodotte dal Cavallino Rampante, è tornata a far parlare di sé non per un record su pista, ma per una storia a dir poco incredibile. Intitolata al fondatore della storica casa automobilistica modenese, ne furono realizzati appena 400 esemplari, rendendola un’autentica leggenda a quattro ruote.

Lanciata nel 2002 con un prezzo stellare, oggi il suo valore può superare i 5 milioni di euro, come dimostra la vendita di alcuni esemplari recentemente, arrivati ben oltre i 4 milioni. Eppure, il web è rimasto sconvolto da una storia raccapricciante. Una Ferrari Enzo impolverata, abbandonata niente di meno che in un deposito della polizia di Dubai.

La vettura in questione era stata abbandonata in un parcheggio aeroportuale nel lontanissimo 2011 da un cittadino britannico, Javed Mohammed, appunto, a Dubai. Le autorità l’hanno sequestrata a causa di oltre 20 mesi di multe stradali non pagate. Sebbene il piano iniziale fosse di metterla all’asta dopo sei mesi, la Enzo è rimasta a lungo nel deposito di Al Qusais. Mohammed, il proprietario scappato, è stato coinvolto in una grave frode da 250 milioni di sterline.

L’Interpol aveva da subito sospettato che questa Enzo potesse essere stata rubata o acquistata con fondi illeciti (oppure spesi con un assegno in bianco), ed è stata a lungo oggetto di una controversia legale nei tribunali di Dubai.

Per diversi anni, infatti, la Polizia non ha messo all’asta il veicolo. Solo più recentemente, grazie ad alcune testimonianze su YouTube, si è potuto scoprire che la Enzo figurava tra le possibili vetture all’asta, anche a cifre molto più basse rispetto al valore reale. Le condizioni, però, parlano da sole. Le immagini inizialmente diffuse la mostravano danneggiata dal clima desertico, ma poi la supercar è stata trasferita al chiuso per proteggerla da ulteriori deterioramenti. Anche se di sabbia, ormai, ce n’era dappertutto.

Questo esemplare avrebbe dovuto far parte di un’asta giudiziaria senza precedenti, che doveva includere decine di veicoli di lusso sequestrati. Si è parlato sui quotidiani locali della “vendita della polizia più costosa della storia”. Non si conosce, però, prezzo di vendita e possibile acquirente, al momento. Fino al 2020, ben 9 anni dopo il recupero, questa Enzo era ancora in mano alla Polizia. Tra gli altri modelli in deposito spiccavano Porsche, Corvette, Range Rover, Mercedes e BMW, tutte coinvolte in casi di evasione, incidenti o grave insolvenza.