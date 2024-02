Ferrari brevetta il sedile mobile per il conducente

Il più recente brevetto della Ferrari potrebbe sembrare simile a un simulatore di corse, ma in realtà è progettato per applicazioni e necessità della vita quotidiana. Consente al volante e al sedile del conducente di spostarsi liberamente all’interno dell’abitacolo, consentendo un’esperienza di guida con cabina configurabile in modo infinito.

Ferrari ha depositato un brevetto che permette di spostare il sedile e i comandi del conducente all’interno di una vettura

Questo sistema potrebbe essere usato per svariati motivi. Ad esempio addestrare qualcuno a guidare una vettura o un autobus, oppure ancora poter usare la stessa auto per guidare in varie parti del mondo a prescindere se la guida sia a destra o a sinistra etc.

In sostanza, per far funzionare la cabina configurabile, tutto dovrebbe essere controllato tramite cavi. Ciò comporterebbe un sistema di sterzatura, frenatura e persino di frizione controllati tramite cavi, simile all’approccio adottato da Tesla con il suo Cybertruck. Il brevetto della Ferrari suggerisce la possibilità di includere tre pedali, anche se non specifica come potrebbe funzionare una trasmissione manuale. Potrebbe ipoteticamente implicare che la leva del cambio si sposti sul cruscotto accanto al volante. In ogni caso, la soluzione proposta dalla Ferrari per il movimento di tutti i comandi prevede l’uso di collegamenti di raccolta ed estensione, che includono “almeno una cremagliera” e un “elemento di innesto dentato” incernierato.

In pratica, quando il volante e la pedaliera si muovono (insieme al sedile), sarebbero ancora fisicamente collegati ai loro controller tramite cavi. Sebbene in futuro si possano considerare alternative wireless, al momento la Ferrari suggerisce l’uso di catene di supporto dei cavi, ad esempio. Tutti i componenti si sposterebbero verso il centro dell’auto in modo coordinato, ma i pedali, lo sterzo e il sedile sarebbero regolabili individualmente una volta selezionata la posizione nell’abitacolo. Naturalmente, sia i telecomandi manuali che quelli elettronici sarebbero possibili, come ci si aspetterebbe.

Recentemente, la Ferrari ha presentato una serie di brevetti con un tema comune. Questi includono brevetti per sedili regolabili in modo infinito, carrozzeria che si adatta ai movimenti delle sospensioni, e anche un altro abitacolo con regolazione automatica, simile a quanto descritto in questo brevetto. Sono stati anche depositati brevetti per controlli tramite joystick al posto del tradizionale volante e dei pedali. Tutto questo fa pensare che il cavallino rampante stia pensando ad una sorta di auto “trasformista”capace di adattarsi a vari utilizzi e funzioni. Ovviamente come spesso accade con i brevetti depositati, non è detto che poi questa tecnologia troverà applicazioni nella vita pratica.