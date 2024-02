Chrysler: nuovo teaser della futura concept

Nelle scorse ore, Chrysler, lo storico marchio automobilistico che fa parte di Stellantis, ha anticipato una novità importante per quanto riguarda il suo futuro tramite un nuovo comunicato stampa. L’azienda, con una lunga storia di 99 anni, che nei giorni scorsi aveva dichiarato l’intenzione di rivelare una nuova elettrizzante concept car il 13 febbraio offrendo un’anticipazione del suo progetto verso la mobilità elettrica, ha mostrato un nuovo teaser di questa auto. Si prevede che questo concept car offrirà dettagli sul primo veicolo elettrico di Chrysler, previsto per il 2025, mentre il marchio si prepara a una transizione completa verso veicoli elettrici entro il 2028.

Chrysler: secondo teaser della futura concept

Si tratta del secondo teaser pubblicato da Chrysler. Il primo era stato mostrato nei giorni scorsi. Nonostante siano pochi i dettagli disponibili sul prossimo concept elettrico di Chrysler, un’anteprima diffusa dall’azienda suggerisce un tema ambizioso, potenzialmente legato al nome “Halcyon”. Le congetture sul design del concept sono numerose, con alcuni esperti che ipotizzano l’inclusione di un tetto solare, una caratteristica che potrebbe rappresentare un nuovo standard di sostenibilità nel settore automobilistico.

L’impegno di Chrysler verso l’elettrificazione ha radici profonde nella sua filosofia “Harmony in Motion”, che pone l’accento sulla sostenibilità, l’autonomia e la tecnologia avanzata. Seguendo questa visione, il marchio prevede di lanciare il suo primo veicolo elettrico a batteria (BEV) entro il 2025. Entro il 2028, l‘obiettivo di Chrysler è quello di offrire un portafoglio completo di veicoli completamente elettrici, consolidando così la sua posizione di leader nel crescente mercato dei veicoli elettrici.

Le eccezionali capacità della piattaforma STLA Large si sposano perfettamente con l’impegno di Chrysler per la sostenibilità. Sfruttando questa piattaforma, l’azienda può ridurre la propria impronta di carbonio e contribuire a un futuro più verde e sostenibile. Nel suo cammino verso un futuro interamente elettrico, Chrysler attinge alla sua ricca storia e al suo impegno per l’innovazione come solida base. Con l’avvicinarsi della concept car elettrica, l’azienda è pronta a ridefinire il panorama automobilistico e a plasmare il futuro della mobilità. Il 13 febbraio scopriremo esattamente di cosa si tratterà.