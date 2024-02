Stellantis inizia il 2024 con un grande balzo in avanti in Europa

Nel corso del primo mese dell’anno, Stellantis ha confermato il trend positivo delle vendite, in linea con la crescita registrata nel corso del 2023. Nei paesi del perimetro EU29, Stellantis ha evidenziato un aumento dei volumi delle vendite (veicoli passeggeri e commerciali) del 17,6% rispetto all’anno precedente. Tale incremento ha portato la quota di mercato del gruppo automobilistico al 19,7%, in crescita di 0,9 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Stellantis cresce a gennaio rispetto al 2023 sia in quota di mercato che in volumi

Stellantis ha ottenuto risultati significativi in diversi mercati europei nel primo mese dell’anno. In particolare, in Germania ha registrato un notevole aumento delle vendite del 61%, mentre nel Regno Unito ha segnato una crescita superiore al 27%. In Francia, grazie al successo della campagna nazionale del leasing sociale, Stellantis ha conquistato la leadership di mercato e ha registrato una crescita del 19%, raddoppiando il mercato. In Italia, Stellantis ha registrato una crescita del 14,1% (veicoli passeggeri e commerciali) rispetto all’anno precedente e si è confermata leader di mercato, con sei modelli nella top ten, tra cui la FIAT Panda che si è posizionata al primo posto.

Anche nei Paesi Bassi, in Portogallo (dove Stellantis è leader di mercato) e in altri Paesi europei gestiti in partnership con Importatori come Svizzera, Svezia e Repubblica Ceca, sono state registrate significative crescita delle vendite. Inoltre, l’Irlanda e la Norvegia hanno chiuso il mese di gennaio con aumenti notevoli del 57,7% e del 103,5% rispettivamente.

La business unit Stellantis Pro One Veicoli Commerciali, che offre una vasta gamma di veicoli professionali versatili in tutte le forme di alimentazione, ha registrato una crescita più rapida rispetto al mercato nel mese di gennaio. Ha consolidato una quota di mercato del 31,1%, con un aumento del volume del 20,6% e un incremento della quota di mercato del 1,8% rispetto all’anno precedente.

Nel mercato BEV (veicoli elettrici a batteria, per autovetture e veicoli commerciali), Stellantis sta mostrando una rapida crescita, con un aumento del 20% rispetto all’anno precedente. La quota di mercato europea è del 13,7%, e l’azienda si conferma leader in vari segmenti BEV, segnando un progresso positivo rispetto al quarto trimestre del 2023. I volumi e la quota di mercato dei BEV continuano a crescere costantemente, con una crescita a due cifre in quasi tutti i paesi. Stellantis si posiziona al vertice in diversi importanti mercati europei. Nel settore dei veicoli commerciali in Europa, a gennaio, la quota di mercato di Stellantis nel segmento BEV è del 29%, registrando un aumento di quasi 2 punti percentuali rispetto a dicembre 2023.

Anche i marchi automobilistici hanno iniziato il 2024 con un buon ritmo: Citroën e Peugeot hanno registrato rispettivamente crescite del 23% e del 23,7%. Alfa Romeo ha visto una crescita del 14,6%, mentre Jeep ha segnato un aumento del 21,4%. Lancia ha registrato una crescita del 9,3%, mentre Opel/Vauxhall ha segnato un impressionante aumento del 35,9%. Inoltre, sia Opel/Vauxhall che Peugeot stanno registrando una crescita nel segmento BEV (veicoli elettrici a batteria, per autovetture e veicoli commerciali).

Con l’introduzione di numerosi nuovi modelli nel 2024, Stellantis sta per raddoppiare la sua offerta di modelli completamente elettrici in Europa entro la fine dell’anno. Nel quadro del suo piano strategico Dare Forward 2030, l’azienda continua a impegnarsi per l’innovazione, la sostenibilità e la creazione di valore per i suoi stakeholder.