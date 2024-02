Stellantis: i sindacati chiedono un incontro a Tavares e Meloni

I sindacati italiani nelle scorse ore hanno rivolto direttamente la loro richiesta di un confronto sul futuro italiano di Stellantis a Giorgia Meloni e Carlos Tavares, dopo gli eventi recenti e l’annuncio di nuova cassa integrazione a Mirafiori. I segretari generali di Fim, Fiom e Uilm, Roberto Benaglia, Michele De Palma e Rocco Palombella, hanno inviato una richiesta di incontro alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ai ministri Adolfo Urso ed Elvira Calderone, e all’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, per un incontro presso la sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“Il nostro obiettivo è aprire un tavolo di discussione dettagliato sulla situazione degli stabilimenti italiani del gruppo e sulla rete di fornitura”, scrivono i sindacalisti. Benaglia, De Palma e Palombella inoltre sottolineano l’importanza di definire gli impegni futuri di Stellantis in Italia, delineare il quadro delle missioni industriali per gli stabilimenti italiani e garantire la sicurezza dell’occupazione. Infatti, Tavares ha indicato il rischio di un possibile ridimensionamento degli stabilimenti di Mirafiori e Pomigliano nel caso in cui gli aiuti del governo al gruppo franco-italiano non dovessero aumentare.

La richiesta dei sindacati giunge in concomitanza con una serie di incontri istituzionali a Roma svolti da John Elkann, presidente di Stellantis e amministratore delegato della holding olandese Exor, che detiene il 14,3 per cento del gruppo. Il presidente del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA ha avuto incontri con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito del futuro del gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares nel nostro paese che tanto in questo momento preoccupa mondo politico, sindacati, lavoratori e gli italiani in generale.