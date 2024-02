Opel: la casa tedesca in Francia ha un nuovo capo

Importante novità dalla Francia per Opel. La casa tedesca ha fatto sapere in un comunicato pubblicato nelle scorse ore che Vincent Rolinet è stato nominato Direttore del marchio in Francia, succedendo a Igor Dumas, il cui nuovo ruolo sarà oggetto di una comunicazione dedicata nel corso della giornata. Vincent Rolinet riporterà a Christophe Musy, Direttore Stellantis France e farà parte del Comitato di Gestione.

Vincent Rolinet è stato nominato Direttore del marchio Opel in Francia

“Vorrei esprimere i miei sinceri e calorosi ringraziamenti a Igor per la sua professionalità e il suo instancabile contributo allo sviluppo del marchio Opel in Francia, che ci ha permesso di riprendere il nostro cammino in avanti in termini di quote di mercato e di riposizionare con successo il marchio. Vorrei anche dare il benvenuto a Vincent, che ha una solida conoscenza del mercato francese e una vasta esperienza commerciale e industriale, sia in Francia che a livello internazionale “, afferma Christophe Musy, direttore di Stellantis France.

Vincent Rolinet, 43 anni, si è laureato nel 2004 all’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ParisTech). Lo stesso anno, ha iniziato la sua carriera presso PSA come Direttore di stabilimento a monte, presso lo stabilimento meccanico di Sochaux, poi come Direttore di produzione nella produzione di motori presso Française de Mécanique.

Nel 2009 diventa Responsabile della Qualità del Servizio, poi, nel 2013, entra a far parte del marchio Citroën come Responsabile del Settore all’interno della Direzione Regionale di Bordeaux. Nel 2015 entra a far parte del marchio DS come Direttore Vendite Francia. Dal 2021 ricopre il ruolo di AOM (Area Operations Manager), sempre per il marchio DS, nel perimetro Belux, Germania, Austria e Italia, dove ha contribuito ad un significativo incremento delle performance commerciali di DS. Dunque per il marchio di Stellantis, che nei prossimi anni vuole continuare ad essere grande protagonista del mercato, una novità importante dalla Francia.