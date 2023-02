Stellantis: Christophe Musy nuovo responsabile in Francia

Arrivano importanti novità dalla Francia per quanto riguarda il gruppo Stellantis. E’ stato infatti annunciato che dal prossimo 1° marzo Christophe Musy sarà nominato direttore di Stellantis France, in sostituzione di Guillaume Couzy, chiamato ad altre funzioni. Il costruttore precisa che Christophe Musy si occuperà dello sviluppo commerciale dei marchi Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Opel e Peugeot per il mercato francese, ma anche di veicoli usati, post-vendita, ricambi e servizi, nonché l’implementazione del nuovo modello distributivo.

Christophe Musy sarà nominato direttore di Stellantis France, in sostituzione di Guillaume Couzy

Laureato all’Essec, Christophe Musy è attualmente Chief Operating Officer per la regione ASEAN dal 2021, dopo essere stato Senior Vice President responsabile del servizio post-vendita per più di sei anni. Ha alternato incarichi presso la sede centrale e incarichi di responsabilità operativa in diverse regioni del mondo. Nel suo nuovo ruolo, riporterà a Uwe Hochgeschurtz, Managing Director Extended Europe di Stellantis.

La sua esperienza nel settore automobilistico le consentirà di continuare la trasformazione avviata in Francia per rendere Stellantis il riferimento nell’elettrificazione e nella soddisfazione del cliente, in particolare attraverso l’implementazione del nuovo modello di distribuzione. In occasione di questo cambio organizzativo, Uwe Hochgeschurtz ha voluto ringraziare Guillaume Couzy per la creazione e l’implementazione di Stellantis France.

Questa è solo l’ultima di una serie di novità importanti a livello dirigenziale per il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares. Vedremo dunque che novità arriveranno nel corso dei prossimi giorni a proposito di Stellantis che continua ad essere particolarmente attivo in maniera da garantire un miglioramento costante della sua situazione nel settore automobilistico in attesa di importanti cambiamenti che attendono il settore a causa in particolare del passaggio alla mobilità elettrica.