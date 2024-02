Alfa Romeo inizia il nuovo anno con un forte incremento in Germania

Anche nel nuovo anno Alfa Romeo prosegue il forte trend rialzista in atto da mesi. Il marchio italiano, che nel 2023 è riuscito ad aumentare le immatricolazioni in Germania del 70 per cento, ha iniziato il 2024 con un altro aumento significativo. Rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, secondo i dati dell’Autorità federale dei trasporti automobilistici (KBA), la casa automobilistica del Biscione ha messo su strada 629 nuovi veicoli nel gennaio appena concluso, 199 in più rispetto al gennaio 2023.

Rispetto a gennaio 2023, in Germania sono circolate sulle strade significativamente più nuove Alfa Romeo

L’intera gamma di modelli Alfa Romeo, che comprende le serie SUV Stelvio e Tonale nonché la berlina sportiva Giulia, è stata coinvolta nel successo del mese in esame. Spicca il SUV Tonale, che rappresenta quasi la metà delle immatricolazioni (46 per cento). Nell’aprile 2024 la nuova Alfa Romeo Milano amplierà la gamma, che sarà offerta anche in versione ad alimentazione 100 per cento elettrica.

“Il fatto di aver iniziato con un aumento significativo a gennaio in Germania mi rende molto fiducioso per il resto dell’anno. Il 2024 sarà comunque molto emozionante per noi. Un primo momento clou è l’anteprima mondiale della nuova Alfa Romeo Milano. Il modello completamente rinnovato rappresenta il prossimo passo del nostro brand sulla strada dell’elettrificazione e ci aprirà nuove potenzialità per i clienti. Quindi lo slancio è ancora lì, tutto il mio team e i nostri trader stanno lavorando duramente per continuare la tendenza al rialzo”, ha dichiarato Niccolò Biagioli, Amministratore Delegato Premium Brands Stellantis Germania.

Insomma per Alfa Romeo l’ennesima buona notizia di questo inizio di 2024 che sembra essere iniziato nel migliore dei modi per lo storico marchio milanese che il gruppo Stellantis ha intenzione di trasformare nel suo brand premium globale con il debutto di una nuova auto ogni anno a cominciare con il SUV Milano che vedremo ad aprile e proseguendo poi con le nuove generazioni di Giulia e Stelvio e con una nuova ammiraglia che debutterà nel 2027 e che promette di stupire tutti per il suo design.