Alfa Romeo Milano: divertente da guidare secondo Mesonero-Romanos

Alfa Romeo Milano è la prossima grande novità che sarà lanciata sul mercato dalla casa automobilistica del Biscione. Il suo debutto è stato fissato per il prossimo 10 aprile proprio a Milano. Nei giorni scorsi Alfa Romeo ha mostrato le prime immagini del suo nuovo SUV compatto. Si trattava del prototipo camuffato che si trova in pista al Balocco dove sta effettuando dei test prima del lancio definitivo sul mercato.

Mesonero-Romanos tra i futuri clienti di Alfa Romeo Milano: il designer ha apprezzato il piacere di guida offerto dal SUV

A proposito di Alfa Romeo Milano, si segnala un post del capo del design di Alfa Romeo, Alejandro Mesonero-Romanos il quale ha dichiarato che ha provato questa vettura in pista a Balocco rimanendo impressionato dal piacere di guida e dal divertimento offerto da questo SUV. La cosa non stupisce se si pensa che Alfa Romeo si sta avvalendo di un team di grande livello proprio allo scopo di garantire che questa vettura sia una vera Alfa Romeo come stile di guida e come prestazioni e comfort.

Mesonero-Romanos ha dichiarato: “Il 10 aprile si aprirà il primo capitolo di una nuova era per Alfa Romeo con l’introduzione della sua prima auto elettrica. Questo veicolo è stato sviluppato da alcuni dei nostri colleghi ingegneri che hanno creato auto affascinanti come la 8C, l’attuale Giulia, la Giulia GTA/m, o, più recentemente, la nuova 33 Stradale. Qualche settimana fa ho avuto la fortuna di guidarla sulla nostra storica pista di prova di Balocco e devo confessare di essere rimasto davvero impressionato da quanto sia divertente. Sono nell’elenco degli acquirenti”.

Mesonero-Romanos è stato uno dei principali artefici del design di Alfa Romeo Milano. Con questo modello il Biscione spera di conquistare nuovi clienti e recuperare chi in passato guidava la MiTo e la Giulietta e si potrebbe trovare bene con questa auto che come guidabilità, comfort e prestazioni sicuramente non avrà nulla da invidiare alle due famose e popolari auto di Alfa Romeo.