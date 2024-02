Alfa Romeo: in Francia a gennaio le immatricolazioni aumentano di molto

Arrivano ottime notizie dalla Francia per Alfa Romeo. La casa automobilistica del Biscione si conferma a fine gennaio nella top 10 del mercato premium in terra transalpina, con un incremento delle immatricolazioni del +58 per cento a gennaio rispetto allo scorso anno e una quota di mercato del 2 per cento, in crescita di 0,5 punti.

Da sottolineare il successo del SUV Alfa Romeo Tonale, che ha rappresentato l’86 per cento delle immatricolazioni del marchio milanese a gennaio, in crescita del 47 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023. Un terzo delle vendite del Tonale è stato realizzato anche in versione Ibrida Ricaricabile Q4.

Questo inizio di 2024 fa presagire un anno chiave per Alfa Romeo. Per lo storico brand del Biscione il 2024 segnerà l’arrivo di un primo SUV compatto 100 per cento elettrico, Alfa Romeo Milano, che sarà presentato ufficialmente il 10 aprile. Fedele al suo DNA, il crossover Milano punta a essere il punto di riferimento della categoria in termini di maneggevolezza e dinamica di guida. Comprenderà una proposta sportiva disponibile fin dal lancio e costituirà un punto di ingresso nel mondo della casa milanese per tutti coloro, alfisti e non, che aspettavano il ritorno del marchio nel segmento B.

L’attuale gamma, composta dalle Alfa Romeo Tonale, Giulia e Stelvio, sarà completata anche da una serie speciale per la quale sono stati aperti gli ordini lo scorso novembre, e che rende omaggio alle origini, all’eccellenza e alla sportività caratteristica del marchio italiano: Tributo Italiano. Insomma sicuramente buone notizie dalla Francia per il brand premium di Stellantis che come sappiamo nei prossimi anni sarà uno dei principali protagonisti del mercato auto in Europa e nel mondo.