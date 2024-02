Fiat inizia il suo 2024 da leader in Brasile con una quota di mercato pazzesca

Ancora una volta la Fiat si assicura la leadership nel mercato auto del Brasile. Nel mese di gennaio del 2024 le unità immatricolate dalla principale casa automobilistica italiana in quello che è il mercato auto più importante di tutto il Sud America sono state 30.849 (8.521 in più del secondo posto) e una quota di mercato pari al 20,2 per cento. Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, il marchio è cresciuto del 7,9 per cento in volume di immatricolazioni (2.267 unità). Bene anche il pickup Strada, che si è assicurata il titolo di veicolo più venduto in Brasile con 8.022 unità vendute e il 68,8 per cento del segmento B dei Pickup.

A gennaio Fiat si è assicurata tre modelli nella top 10: oltre a Strada, anche Argo e Mobi sono tra i più amati dai brasiliani

Il marchio italiano di Stellantis ha inoltre inserito tre modelli tra i dieci modelli più venduti nel paese. Oltre al pickup Strada in testa alla classifica, la berlina compatta Argo si è classificata al sesto posto con 4.696 unità vendute e la city car Mobi, al decimo posto con 3.719 immatricolazioni. Vale la pena ricordare che Mobi deteneva il 53,6 per cento del segmento A-Hatches. Inoltre, Fiat si è assicurata il primo posto sul podio anche nei segmenti Hatch (20,1 per cento), Pickup (37,4 per cento) e Van (45,4 per cento).

“È stimolante iniziare l’anno con il piede giusto, essendo già leader del mercato brasiliano, proprio come abbiamo concluso l’anno scorso. Questa è una posizione che manteniamo da tre anni e non risparmieremo alcuno sforzo per mantenerla. Per raggiungere questo obiettivo, stiamo preparando grandi novità per il 2024”, afferma Herlander Zola, vicepresidente senior delle operazioni commerciali di Stellantis in Brasile e dei veicoli commerciali leggeri (LCV) per il Sud America. Insomma di certo un buon inizio per il marchio torinese in Brasile in questo 2024.