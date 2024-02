Ram vince il Sales Champion Lotus Award 2024

Per coronare il miglior anno di vendite di Ram in Brasile, il marchio sta già iniziando il 2024 ricevendo un riconoscimento per uno dei suoi pick-up e anche per le sue prestazioni commerciali lo scorso anno.

Con vendite record nel 2023, Ram è due volte campione come marchio e per il suo pickup 3500

Unico marchio specializzato in pick-up premium sul mercato brasiliano, Ram è stato il vincitore del “Prêmio Lótus Campeão de Vendas”, della rivista Frota & Cia, in due categorie: “Semileve Truck”, con il Ram 3500, e “Truck Brand Semileve”, per tutte le vendite nel mercato brasiliano nel 2023. Il marchio dell’agnello di montagna si era già distinto in entrambe le categorie l’anno precedente, consolidando sempre più la sua traiettoria di successo nel mercato brasiliano.

Il pick-up più grande e capace del paese, il Ram 3500 è stato il modello più venduto tra i camion semileggeri (classificazione PBT superiore a 3.500 kg e inferiore a 6 tonnellate). Il modello, che lo scorso anno ha venduto 3.138 unità, ha vinto il premio per la seconda volta consecutiva. Presente sul mercato brasiliano da quasi due anni, il modello si distingue per il numero di vendite dal suo lancio.

Da 31 anni, il Lótus Sales Champion Award premia produttori e distributori di veicoli commerciali che si distinguono nel mercato brasiliano. L’iniziativa si basa sul numero di registrazioni a Renavam dell’anno precedente, riportate da Fenabrave e Anfavea.

Nel 2009, il marchio Ram è stato lanciato come divisione indipendente, focalizzata sulla soddisfazione delle richieste degli acquirenti di pick-up e sulla fornitura di veicoli che stabiliscono un punto di riferimento in termini di qualità. Con una linea completa, Ram produce veicoli commerciali in grado di gestire lavori pesanti e trasportare le famiglie dove devono andare. La casa automobilistica americana fa parte del diversificato portafoglio di marchi offerti dal gruppo Stellantis.