Ferrari: 13.500 euro ai suoi dipendenti in base ai risultati raggiunti

I circa 5.000 dipendenti di Ferrari in Italia riceveranno quest’anno un premio di competitività che potrebbe arrivare fino a 13.500 euro. Nel corso dell’anno successivo, il valore massimo del premio potrebbe salire a circa 17.000 euro. La quantità del premio sarà correlata alle presenze sul luogo di lavoro, con il massimo che potrà essere ottenuto solo da coloro che non hanno avuto alcuna assenza durante l’anno.

La notizia è stata annunciata dall’amministratore delegato Benedetto Vigna durante la conference call con gli analisti finanziari per presentare i risultati del 2023. “L’anno scorso abbiamo fatto progressi significativi nel nostro cammino verso la neutralità delle emissioni di carbonio”, ha dichiarato l’amministratore delegato Benedetto Vigna.

“Abbiamo sviluppato il nostro primo prototipo di motore utilizzando alluminio riciclato. Inoltre, abbiamo installato pannelli solari che forniscono una potenza massima di 2,4 megawatt, un aumento rispetto all’anno scorso. Nei prossimi mesi, prevediamo di aggiungere una potenza aggiuntiva di massimo 1 megawatt attraverso la Renewable Energy Community, la prima comunità energetica in Italia sostenuta da un’impresa industriale per il beneficio del territorio. Questa è solo una dimostrazione del nostro impegno morale nel restituire qualcosa alla comunità locale”, ha spiegato Vigna.

Anche i sindacati hanno mostrato soddisfazione per il premio che la Ferrari ha deciso di erogare ai suoi dipendenti. “Anche quest’anno, come nel 2022 che fu un anno record, Ferrari conferma il premio ai suoi dipendenti, tra i più elevati mai erogati dalla casa di Maranello.” Lo hanno detto il Segretario Nazionale Fim Cisl Ferdinando Uliano e il Segretario Fim Cisl Emilia Centrale Giorgio Uriti.

“Grazie al rinnovo del premio di competitività 2024 – hanno aggiunto – ad aprile avrà inizio la partecipazione grazie all’azionariato diffuso”, con l’erogazione di azioni del Cavallino rampante ai lavoratori. Per il 2023, in caso di assenza zero ore, i dipendenti della scuderia hanno potuto ricevere un bonus di 13.161 euro, mentre per il segmento delle auto sportive si superano i 13.500 euro. “Un grande risultato frutto di un lavoro di squadra, innovazione e relazioni sindacali avanzate, che permetteranno di affrontare con fiducia le sfide che la Ferrari incontrerà nel 2024”, hanno evidenziato Uliano e Uriti.