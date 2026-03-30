La Opel Corsa GSE fa sul serio e il Nürburgring lo certifica

C’è un momento, nella storia di ogni casa automobilistica, in cui il badge sportivo smette di essere nostalgia e torna a fare paura. Opel, vorrebbe tornare a quel momento con la nuova Corsa GSE.

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La sigla Grand Sport Electric non è un’operazione di marketing applicata a posteriori. E i numeri che circolano, ancora ufficiosi, sembrano avere la solidità di chi non sta improvvisando: 281 cavalli, 345 Nm di coppia, zero cento bruciato in 5,9 secondi. Per una compatta elettrica con un prezzo che si preannuncia inferiore ai 47.300 euro della Mokka GSE, il rapporto tra prestazioni e listino è il primo argomento serio che Rüsselsheim porta sul tavolo.

Il secondo è il Nürburgring. Affidare lo sviluppo dinamico al circuito più selettivo d’Europa significa scegliere la strada lunga, quella dove le sospensioni non mentono e il sistema di raffreddamento viene portato al limite prima che lo faccia il cliente. Opel lo sa, e la scelta dice qualcosa sul livello di ambizione con cui questa Corsa è pensata.

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Sotto, c’è la piattaforma CMP di Stellantis, architettura già rodata, in grado di contenere i costi e accelerare i tempi senza sacrificare le soluzioni tecnologiche più recenti. Certo, niente doppio motore e niente autonomie da primato: la CMP ha i suoi limiti e sarebbe ingenuo ignorarli. Ma ottimizza il rapporto peso-batteria con una precisione che si sente nel setup delle sospensioni, e restituisce un’auto agile, reattiva, onesta nel carattere.

L’estetica fa il resto. Cerchi in lega dal design esclusivo, elementi aerodinamici dedicati, una palette di colori pensata per chi non vuole passare inosservato.

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Il contesto in cui arriva è quello di un mercato in ebollizione, con Volkswagen che prepara le sue compatte sportive elettriche e il segmento che si sta ridisegnando attorno a chi saprà convincere il cliente che emozione e responsabilità ambientale non si escludono. Stellantis punta su tre leve: prezzo competitivo, qualità percepita, rete vendita capace di raccontare il prodotto senza banalizzarlo.