Ferrari annuncia una nuova partnership nell’ambito del motorsport

Ferrari, conosciuta in tutto il mondo per le sue prestazioni eccezionali nel mondo del motorsport, ha annunciato una partnership strategica e pluriennale con Peroni Nastro Azzurro 0.0%, il rinomato marchio di birra italiana super premium del Gruppo Asahi Europe & International.

Questa collaborazione segna l’unione di due eccellenze italiane, entrambe simboli di stile e passione. Il cavallino rampante accoglie Peroni Nastro Azzurro 0.0% come partner ufficiale sia nella Formula 1 che nel campionato monomarca Ferrari Challenge Trofeo Pirelli.

Ferrari: siglata una collaborazione con Peroni Nastro Azzurro 0.0%

Per celebrare questa alleanza, Peroni Nastro Azzurro 0.0% ha creato una serie di prodotti in edizione limitata denominata “Tifosi Nastro Azzurro 0.0%”. La prima uscita è una speciale lettera ai sostenitori del costruttore modenese, seguita da una produzione limitata di 2024 bottiglie numerate individualmente, che rappresentano l’anno di inizio della partnership. Queste bottiglie, che fondono l’identità visiva dei due marchi, verranno distribuite agli Scuderia Ferrari Club in diversi paesi, consolidando ulteriormente il legame globale con i fan.

L’ambito Ferrari Challenge Trofeo Pirelli vedrà anche la presenza di Peroni Nastro Azzurro 0.0% come parte integrante dell’esperienza. Questa collaborazione rafforza l’impegno del brand di Maranello nel connettere la tradizione italiana con l’innovazione e l’eccellenza nel motorsport.

Le dichiarazioni dei leader

Frédéric Vasseur, Team Principal della Scuderia Ferrari, ha espresso grande entusiasmo per questa partnership, sottolineando la condivisione di valori come l’attenzione per i dettagli, lo stile e la capacità di unire tradizione e innovazione.

Paolo Lanzarotti, CEO di Asahi Europe & International, ha invece evidenziato l’orgoglio nel lanciare questa partnership con Ferrari, mirata a migliorare l’esperienza dei tifosi e celebrare la passione che unisce entrambi i marchi.

La partnership tra Ferrari e Peroni Nastro Azzurro 0.0% non è solo un simbolo di eccellenza italiana nel mondo, ma anche una promessa di offrire esperienze uniche e coinvolgenti per i tifosi del motorsport. Con una visione condivisa di passione, stile e innovazione, questo sodalizio è destinato a lasciare un segno indelebile nel panorama del motorsport e oltre.