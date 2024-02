Opel inizia nel migliore dei modi il suo 2024 in Francia

Dopo due anni di progressi in Francia, a gennaio Opel ha accelerato il suo percorso verso il successo in Francia, registrando un aumento delle immatricolazioni di autovetture e veicoli commerciali leggeri del +36,3 per cento (rispetto al +8,6 per cento del mercato). Una performance che consente a Opel di raggiungere una quota di mercato del 3,11 per cento, la migliore penetrazione registrata in Francia da quasi 4 anni. Nella top 10, la casa automobilistica tedesca è quindi il marchio che ha registrato i maggiori progressi nel mese di gennaio. Si colloca all’8° posto, rispetto alla 14° posizione del 2022 e alla 12° del 2023.

La quota di mercato di Opel supera il 3,1% nel segmento PC/LCV in Francia

Da notare il successo di Opel nei canali di vendita ai privati ​​e ai clienti BtoB, due segmenti in cui la sua quota di mercato dei PC sta aumentando rispettivamente di +0,6 punti e +0,7 punti. Da evidenziare l’ottima performance registrata da Opel Corsa che cresce del +41% grazie al successo della Nuova gamma lanciata lo scorso ottobre

Buone notizie anche per Opel sul versante dei veicoli utilitari con un incremento del +27,3 per cento contro il +5,6 per cento del mercato, che le consente di raggiungere una quota di mercato del 2,61 per cento contro il 2,17 per cento di gennaio 2023. Risultati molto favorevoli quindi e tanto più significativo in quanto il successo riscontrato dal leasing elettrico in termini di ordini non è ancora visibile nei dati di registrazione.

Ricordiamo che hanno diritto al Leasing Elettrico 2024 Corsa Electric, Mokka Electric e Combo Life Electric: Corsa Electric da 94 euro/mese, Mokka Electric da 119 euro/mese e Combo Life Electric da 139 euro/mese. (LLD 36 mesi senza contributo). Opel continua quindi la sua ascesa al potere in Francia, così come il suo spostamento verso l’alto. E il marchio tedesco potrà ora contare sull’arrivo dei motori ibridi MHEV, del Mokka Electric con autonomia estesa (oltre 400 km), dell’Astra Sports Tourer, anche in versione 100% elettrica, e dell’offerta LCV completamente rinnovata.