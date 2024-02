Lancia: è fattibile ipotizzare in futuro l’arrivo di una berlina di grandi dimensioni?

Lancia lavora alacremente al suo rilancio. La casa automobilistica italiana è considerata da Stellantis come uno dei suoi marchi premium insieme a DS Automobiles e Alfa Romeo e in quanto tale nei prossimi anni proverà a dire la sua nel mercato europeo con il lancio di tre nuovi modelli. Il primo ad arrivare sarà la nuova Lancia Ypsilon che proprio da oggi sarà possibile ottenere in prelazione nell’edizione limitata Cassina. Il debutto di questa auto avverrà il prossimo 14 febbraio a Milano.

Possibile il debutto in futuro di una berlina sedan se le cose andranno bene per Lancia nei prossimi anni?

Poi nel 2026 farà il suo debutto la nuova Lancia Gamma futura ammiraglia del marchio che sarà prodotta su piattaforma STLA Medium in Italia a Melfi e sarà solo elettrica. Questa auto viene definita dallo stesso numero uno del brand Luca Napolitano come una fastback lunga 4,7 metri che dovrebbe avere uno stile dunque vicino a quello di auto quali Renault Arkana, Peugeot 408 e Citroen C5 X. Poi nel 2028 sarà il momento della nuova Delta un’auto che ancora oggi ha tanti fan e che dovrebbe rimanere fedele a se stessa nello stile con un aspetto muscolare, geometrico e sportivo come più volte dichiarato dal CEO Luca Napolitano.

Al momento sono queste le auto confermate per il futuro di Lancia. Se ovviamente le cose dovessero andare bene in futuro per il marchio di Stellantis non si esclude la possibilità che in futuro possano arrivare ulteriori modelli ad arricchire la gamma della casa italiana. Quello che in tanti si domandano è se ci potrà essere spazio per una berlina classica, una sorta di Alfa Romeo Giulia di Lancia. A questa domanda ha provato a rispondere il creatore digitale di Foggia Salvatore Lepore che ha immaginato così una futura berlina di Lancia basata proprio sulla vettura di segmento D della casa automobilistica derl Biscione.