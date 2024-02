Oliver Bearman sarà il pilota di riserva anche di Haas F1 Team

Oliver Bearman si appresta ad affrontare un 2024 estremamente impegnativo, segnato da sfide importanti e opportunità professionali di rilievo. La sua carriera, già distintasi in ambito motorsport, riceve ulteriore slancio grazie all’annuncio del suo doppio ruolo come pilota di riserva per Scuderia Ferrari e Haas F1 Team.

Il talento e la determinazione di Bearman, pilota inglese di soli 18 anni, sono stati riconosciuti e valorizzati dalla prestigiosa Ferrari Driver Academy (FDA), che lo ha inserito nel proprio programma di sviluppo. Questo percorso lo ha portato a essere una figura chiave sia per la Scuderia Ferrari che per Haas, team cliente Ferrari nel circus della Formula 1.

Oliver Bearman: un 2024 molto importante per il giovane pilota inglese

Il giovane pilota, nel suo ruolo di Reserve Driver, avrà l’opportunità di mettersi al volante della monoposto 2024 di Haas durante sei sessioni di prove libere. Queste sessioni si terranno generalmente il venerdì, prima delle gare di F1, offrendogli una piattaforma ideale per dimostrare le sue abilità e per acquisire esperienza diretta nel contesto delle competizioni di massimo livello. I Gran Premi in cui Bearman prenderà parte includono eventi prestigiosi come il Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, Spagna, Gran Bretagna, Ungheria, Mexico City e Abu Dhabi.

Questa non è la prima esperienza del 18enne nella massima competizione automobilistica, avendo già partecipato a due sessioni di prove libere nel 2023, guidando la Haas VF-23 motorizzata Ferrari nei Gran Premi di Mexico City e Abu Dhabi. Queste prime esperienze hanno sicuramente contribuito a consolidare la sua posizione all’interno del team e a guadagnarsi la fiducia per ruoli di maggiore responsabilità.

La sua espressione di soddisfazione riflette l’entusiasmo e l’ambizione che caratterizzano il suo approccio alla carriera in Formula 1. Oliver Bearman vede questa opportunità con Haas e Ferrari non solo come un traguardo raggiunto, ma anche come un trampolino di lancio per ulteriori sviluppi e successi nel mondo del motorsport.

La sua gratitudine verso entrambi i team sottolinea l’importanza del supporto e della fiducia che questi hanno riposto in lui, elementi cruciali per la crescita di un giovane pilota nel settore altamente competitivo della F1.

Parallelamente al suo ruolo di pilota di riserva, il pilota britannico affronterà la stagione di Formula 2 con il team Prema, consolidando ulteriormente le sue competenze e la sua esperienza in pista. Questo impegno doppio testimonia non solo la sua versatilità e resilienza, ma anche il suo impegno ad eccellere in diverse aree del motorsport, rappresentando un esempio luminoso per giovani piloti che aspirano a raggiungere i vertici di questo sport.