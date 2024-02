Citroën raggiunge in Italia una quota record a gennaio

Nel mese di gennaio, secondo l’analisi dei dati forniti da Dataforce, Citroën in Italia ha conquistato una quota di mercato del 5,1 per cento tra i privati, grazie a oltre 7.500 immatricolazioni complessive, che includono autovetture e veicoli commerciali. La quota di mercato complessiva del brand è del 4,7 per cento. Un elemento chiave di questo successo è rappresentato dagli incentivi Easy Citroën, che si rivolgono a un pubblico ampio, contribuendo a una crescita del 32 per cento per il marchio in un mercato che ha registrato un aumento del 13 per cento rispetto a gennaio 2023. Il supporto prezioso della rete concessionaria della casa francese è stato fondamentale per questo risultato, posizionando il marchio al secondo posto assoluto per volumi di vendita nel mercato italiano, subito dietro quello francese.

Con oltre 7.500 auto immatricolate nel primo mese del 2024, Citroën registra in Italia una quota di mercato record

Il 2024, l’anno in cui Citroën si impegna nella democratizzazione della mobilità elettrica, inizia con prospettive positive, in attesa del prossimo lancio della nuova ë-C3. Questo modello rappresenta la sorprendente risposta di Citroën alla sfida delle auto elettriche accessibili, confermando l’approccio innovativo del marchio nel mercato. Attualmente, la quota di Citroën nel segmento delle vetture 100% elettriche ha già superato il 3,5 per cento, dimostrando il crescente interesse e successo del marchio nel campo della mobilità sostenibile.

Al contempo, l’attuale Citroën C3 continua a consolidare il suo successo commerciale, guadagnando l’apprezzamento del pubblico. Nel contesto delle vetture più vendute in Italia, si colloca al terzo posto, mentre all’interno del suo segmento, nel mese di gennaio, raggiunge il secondo posto con una quota di segmento del 15 per cento. Questa percentuale rappresenta un notevole raddoppio rispetto a gennaio 2023. Nel mercato delle autovetture private, la Citroën C3 ha ottenuto la quota più elevata degli ultimi 3 anni. Nel segmento delle vetture completamente elettriche di categoria C BEV, Ë-C4 ed Ë-C4 X si posizionano al vertice con una quota del 23,7 per cento, consolidando la loro leadership tra le full electric. L’ammiraglia della marca, la Nuova Citroën C5 X, mantiene il terzo posto nel proprio segmento anche nel mese di gennaio, con una quota di mercato che supera il 9 per cento, confermando la sua posizione di rilievo.