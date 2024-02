Stellantis leader nel mercato automobilistico in Francia a gennaio

Con una quota di mercato PC+LCV nel mese pari al 34,6%, in crescita di 3,0 punti rispetto al 2019. Gennaio 2022, e un incremento delle immatricolazioni del +19%, più del doppio del mercato, Stellantis resta il primo produttore in termini di vendite in Francia. Questa dinamica è trainata dagli ottimi risultati dei marchi Jeep (+37,1%), Opel (+36,3%), Citroën (+25,8%), Peugeot (+15,6%), che occupa il primo posto nella classifica dei marchi, Fiat (7,0%) o, tra i marchi premium, Alfa Romeo (+58,4%).

Stellantis ha registrato nel mese di gennaio un aumento del +19% nei volumi di vendita in Francia

“Questo ottimo risultato di gennaio è il frutto del lavoro dei nostri team in Francia ma anche di tutti i team Stellantis. Tutti i nostri marchi stanno mostrando un buon slancio, 8 di essi crescono significativamente in termini di volume. Grazie al nostro straordinario successo nel leasing elettrico e alla nostra reattività nel mercato business, ci avviciniamo al 2024 con grande fiducia, soprattutto perché sono in arrivo molti lanci importanti per tutti i nostri marchi. Beneficiamo anche del lavoro di collaborazione svolto per diversi mesi con le nostre reti. Abbiamo molto dialogo per migliorare metodicamente e professionalmente in tutte le dimensioni della nostra professione” confida Christophe Musy, Direttore di Stellantis France.

Nel mercato dei PC Stellantis ha visto i propri volumi di vendita aumentare del +20%, consolidando la propria posizione di leadership con una quota di mercato del 33,1%, in crescita di +2,95 punti vs. Gennaio 2023. Questa performance è dovuta in particolare agli ottimi risultati dei marchi Opel (+38,2%), Jeep (+38,2%), Fiat (+36,2%), Citroën (+20,7%), Peugeot (+15,4%) e, per i marchi Premium, Alfa Romeo (+57,6%).

Peugeot ha realizzato una performance eccezionale in Francia nel mese di gennaio e ha conquistato la leadership del mercato personale con una quota di mercato del 16,7%. La Peugeot 208 si colloca al primo posto tra le autovetture più vendute in Francia con una quota di mercato del 6,8%, in aumento di 1,5 punti rispetto al 2019. Gennaio 2023. La Peugeot E-208 è numero uno anche nel segmento dei BEV privati ​​con una quota di mercato del 10,9%, in crescita di 1,7 punti rispetto al mese di gennaio del 2023.

Nel mercato dei veicoli commerciali leggeri, Stellantis conferma la propria leadership con volumi di vendita in crescita del +15,7% e una quota di mercato del 41,1%, in crescita di +3,5 punti vs. Gennaio 2023. Questo successo si basa sugli ottimi risultati dei marchi Citroën (+38,6%), Opel (+27,3%) e Peugeot (+16,5%). Leader del mercato dei veicoli elettrici in Francia nel 2023, e nuovamente a gennaio 2024, con una quota di mercato del 30,4% e volumi in crescita del +24% vs. Gennaio 2023, Stellantis è inoltre fortemente impegnata, a fianco del governo, a offrire modelli attraenti a canoni convenienti, con il supporto di Stellantis Finance & Services.

Recentemente ampliato per includere le monovolume elettriche Citroën Ë-Berlingo, Peugeot E-Rifter e Opel Combo 100% elettrici, Stellantis offre ora l’offerta più ampia sul mercato con non meno di dodici modelli Citroën, Peugeot, Opel, Fiat e Jeep idonei al leasing e disponibile su ordinazione.

Grazie alla rilevanza di questa offerta e alla mobilitazione, fin dal primo giorno, dei suoi team sul campo, Stellantis ha registrato più di 30.000 pratiche di finanziamento convalidate alla fine di gennaio, conquistando la stragrande maggioranza di questo mercato. Stellantis conferma così il proprio impegno a sostenere l’iniziativa del governo, che è disposta a continuare a sostenere per aprire l’accesso al leasing elettrico a più beneficiari.

Desiderosa di costruire e mantenere un rapporto di fiducia con le proprie reti di concessionari, ma anche di supportare le loro operazioni, Stellantis lavora da diversi mesi, congiuntamente ai Gruppi di concessionari, al fine di fornire soluzioni alle difficoltà operative incontrate nel 2023, in particolare in termini di logistica o IT. Sei gruppi di lavoro, in parte composti da rappresentanti di Stellantis e delle reti di concessionari, monitorati al massimo livello da Carlos Tavares, CEO di Stellantis, hanno prodotto risultati convincenti, permettendoci di concentrarci completamente sulla soddisfazione del cliente e sulla conquista commerciale.

Questi progressi consentono ora di continuare il dialogo in una dinamica positiva per costruire insieme un sistema di distribuzione di riferimento, con l’esperienza del cliente al centro delle preoccupazioni.

Per Olivier Varlez, Presidente del Gruppo Peugeot: “Questo mese di gennaio è stato particolarmente attivo a livello della Rete Peugeot. Con in particolare un ottimo livello di raccolta ordini, favorito dalla forte attrattiva delle nostre offerte sul leasing elettrico, e il lavoro che continuiamo a portare avanti insieme a Stellantis per migliorare strumenti, processi e attività. Iniziamo l’anno con una nuova dinamica che intendiamo amplificare con l’arrivo dei nostri nuovi motori ibridi e dei nostri nuovi 208 e 3008.”

Per Christophe Deluc – Presidente del Gruppo Concessionari Citroën & DS Automobiles: “Iniziamo bene l’anno con una buona affluenza nei nostri padiglioni, un livello di ordini in aumento, favorito dal leasing elettrico. I gruppi di lavoro creati con i manager di Stellantis hanno fatto buoni passi avanti, con la volontà comune di trovare soluzioni. E continueranno in questa direzione”.