Citroën C3 Aircross si aggiudica il premio “Best Users’ Car of Europe” agli AutoBest Contest

Citroën C3 Aircross si è portata a casa un riconoscimento che pesa, ma soprattutto lo ha fatto nel modo più convincente possibile: mettendo d’accordo esperti e pubblico. Sabato 28 marzo il modello è stato premiato come “Best Users’ Car 2026” da AUTOBEST, un titolo che va all’auto considerata più pratica, funzionale e adatta alla vita reale di chi la usa ogni giorno.

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C3 Aircross è stata premiata per la sua praticità e l’approccio intuitivo

È proprio questo a rendere il risultato particolarmente interessante. Non si parla del solito premio assegnato soltanto da una giuria tecnica, ma di un riconoscimento che quest’anno ha avuto una formula nuova e più vicina al mercato. Per la prima volta nella storia di AUTOBEST, infatti, anche il pubblico europeo ha avuto un ruolo decisivo nel voto finale. I voti raccolti online tra gennaio e marzo 2026 hanno contato per il 50% del punteggio complessivo, esattamente come quelli dei giornalisti specializzati.

Ed è un dettaglio che racconta bene il senso di questo premio. Da sempre AUTOBEST si concentra su un’idea molto concreta di automobile: non quella più estrema, più esclusiva o più spettacolare, ma quella che riesce a offrire il miglior equilibrio possibile tra prezzo, contenuti, praticità e facilità d’uso. Nato nel 2001, il premio ha costruito la propria identità proprio attorno al concetto di “Best Buy Car”, cioè l’auto che risponde meglio alle esigenze della maggior parte degli automobilisti europei. Oggi la giuria riunisce giornalisti indipendenti provenienti da 32 Paesi ed è una delle più rappresentative del settore.

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In questo contesto, la vittoria della Citroën C3 Aircross non arriva per caso. Il modello è riuscito a emergere in una selezione finale molto competitiva perché interpreta il segmento dei SUV compatti in una maniera particolarmente concreta. Più che puntare su effetti speciali o su un’immagine troppo costruita, la nuova C3 Aircross cerca di essere utile, accogliente e facile da vivere. E in un mercato dove sempre più automobilisti cercano auto pratiche ma senza rinunciare a design, tecnologia e comfort, è una formula che evidentemente funziona.

Costruita sulla piattaforma Smart Car, la stessa dell’ultima C3, la C3 Aircross nasce con un obiettivo chiaro: offrire molto, ma restando accessibile. Ha un aspetto deciso, da SUV vero, con linee moderne e una presenza robusta, ma resta fedele a quell’idea di auto semplice e intelligente che Citroën porta avanti da sempre. È un modello pensato per chi usa l’auto tutti i giorni, magari in famiglia, magari in città, magari per viaggi più lunghi, e cerca una risposta concreta a esigenze diverse.

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Uno dei suoi punti forti è lo spazio. Con una lunghezza di 4,39 metri, la C3 Aircross riesce a offrire un’abitabilità interna molto generosa, soprattutto nella seconda fila della versione a cinque posti, dove si propone come uno dei modelli più interessanti del segmento. Ma la vera novità è la disponibilità di una versione a 7 posti, una soluzione rara in questa fascia di mercato e particolarmente significativa per chi ha bisogno di flessibilità senza voler passare a un’auto molto più grande e impegnativa.

Poi c’è il tema del comfort, che in casa Citroën resta centrale. Anche su questo modello il marchio francese ha insistito molto, inserendo soluzioni pensate per rendere la vita a bordo più piacevole e rilassata. La nuova C3 Aircross adotta il concetto C-Zen-Lounge, con head-up display e volante compatto, ma soprattutto può contare sui sedili Citroën Advanced Comfort e sulle sospensioni con finecorsa idraulici progressivi. Tutti elementi che, messi insieme, puntano a offrire una guida morbida, fluida e meno stressante, sia nel traffico quotidiano sia nei percorsi più lunghi.

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Anche la tecnologia è stata pensata in chiave semplice e utile. A bordo troviamo un sistema di infotainment con touchscreen da 10,25 pollici e una gamma completa di sistemi di assistenza alla guida, per rispondere a richieste che oggi sono diventate centrali per molti clienti: sicurezza, connettività e facilità d’uso.

Infine c’è la questione motorizzazioni, altro punto decisivo. La C3 Aircross viene proposta con una gamma ampia, che include un motore benzina, una versione ibrida da 145 CV e varianti 100% elettriche con autonomie superiori a 300 o 400 chilometri, a seconda della batteria. Una scelta che riflette bene l’obiettivo di Citroën: rendere l’elettrificazione più accessibile e offrire soluzioni diverse, senza costringere tutti verso una sola direzione.

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Prodotta nello stabilimento europeo di Trnava, la nuova Citroën C3 Aircross si presenta così come un SUV familiare moderno, versatile e costruito con una logica molto chiara: essere davvero utile.