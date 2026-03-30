Kia EV2, partita la produzione: in arrivo altre due varianti

Kia ha avviato la produzione della nuova EV2 nello stabilimento di Žilina, in Slovacchia, portando a due il numero di modelli completamente elettrici del marchio assemblati in Europa dopo la EV4. L’inizio dell’attività produttiva arriva al termine di un programma di ammodernamento dell’impianto completato nel 2025 e sostenuto da un investimento di circa 200 milioni di euro, che ha comportato l’introduzione di robot di nuova generazione e l’aggiornamento delle linee per rendere la fabbrica capace di gestire una gamma sempre più diversificata tra motorizzazioni elettriche, ibride e termiche.

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Kia EV2, partita la produzione del modello più accessibile della gamma

La Kia EV2 si posiziona nel segmento B-SUV e sarà proposta con due tagli di batteria, una standard range da 42,2 kWh e una long range da 61,0 kWh, con autonomie stimate rispettivamente fino a 317 e 453 chilometri in attesa dell’omologazione definitiva secondo il ciclo WLTP. La dotazione tecnica comprende la ricarica rapida in corrente continua a 400 volt, la ricarica in corrente alternata sia a 11 sia a 22 kW, la compatibilità con la ricarica bidirezionale e il supporto agli aggiornamenti over-the-air, un insieme di caratteristiche che colloca la piccola elettrica coreana su un livello di versatilità superiore a quello di diverse rivali dirette nel segmento. Per i prezzi destinati al mercato italiano non ci sono ancora conferme ufficiali, ma alcuni listini europei permettono già di farsi un’idea del possibile posizionamento.

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Soohang Chang, presidente e CEO di Kia Europe, ha inquadrato l’avvio della produzione come una conferma della flessibilità raggiunta dall’organizzazione industriale del gruppo nel continente, ricordando come già con la EV4 lo stabilimento slovacco avesse dimostrato la capacità di gestire contemporaneamente piattaforme differenti. L’impianto di Žilina impiega oggi circa 3.700 persone, si avvale di oltre 600 robot distribuiti su cinque aree produttive e nel 2025 ha assemblato circa 300.000 veicoli, un volume che rappresenta il 9,3% della produzione globale del marchio.

La costruzione della gamma EV2 proseguirà nei prossimi mesi con l’ingresso in produzione, previsto per giugno 2026, della versione long range equipaggiata con la batteria da 61,0 kWh e della variante GT-line, a dimostrazione di come Kia stia strutturando fin da subito un’offerta articolata all’interno di uno dei segmenti più strategici per la crescita dell’elettrico in Europa.