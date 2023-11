Carlos Sainz: ‘Sono pronto per un weekend ad alta intensità’

Carlos Sainz, pilota della Scuderia Ferrari, si avvicina con determinazione al Gran Premio di Abu Dhabi 2023, un evento chiave nel calendario della Formula 1. In una recente intervista rilasciata nel paddock di Abu Dhabi, Sainz ha espresso il suo obiettivo di chiudere la stagione con un risultato positivo, puntando al secondo posto nel campionato Costruttori e al quarto nella classifica Piloti.

Il pilota spagnolo ha messo in luce l’importanza di questi obiettivi a breve termine per la motivazione del team, sottolineando come la lotta per posizioni significative, come il confronto con Fernando Alonso, Lando Norris e Charles Leclerc, siano fondamentali per mantenere alta la concentrazione e l’impegno.

Scuderia Ferrari: Carlos Sainz è pronto per il weekend ad Abu Dhabi

Nonostante l’aspra competizione con team come Red Bull e McLaren, Sainz e la Scuderia Ferrari dimostrano di avere la determinazione e il potenziale per superare i quattro punti di distacco dai loro rivali diretti.

Analizzando la stagione di Formula 1 nel suo complesso, Carlos Sainz ha evidenziato come, malgrado alcune difficoltà iniziali, il team di Maranello sia riuscito a migliorare costantemente. Questo processo di crescita continua è stato importante per passare dalla posizione di quarta forza del campionato a una competitività notevolmente aumentata.

La capacità di reagire e adattarsi, secondo Sainz, è un aspetto positivo che la scuderia deve valorizzare e trasportare nelle future stagioni, specialmente in situazioni di gara imprevedibili.

Il 29enne ha concluso riflettendo sulla preziosità dell’esperienza acquisita in questa stagione, che potrà essere utilizzata come base per affrontare le sfide future in modo più efficace. La monoposto Ferrari SF-23 ha giocato un ruolo fondamentale nella realizzazione di questi progressi, dimostrando la capacità della Scuderia Ferrari di evolversi e adattarsi nel contesto dinamico della Formula 1.