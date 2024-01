Il 36° raduno internazionale 4×4 “Città di Gradisca” rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati del settore automobilistico, in particolare per i fan dei modelli offerti da Jeep. Questo evento, che si terrà dal 2 al 4 febbraio a Gradisca d’Isonzo (in provincia di Gorizia), si è guadagnato un posto di rilievo nel panorama dei raduni off-road, attirando partecipanti da tutta Europa e rafforzando la sua reputazione anno dopo anno.

Il brand di Stellantis gioca un ruolo centrale nell’edizione di quest’anno, con un significativo numero di 182 equipaggi iscritti. La presenza dominante del marchio americano non è solo un segno del suo legame storico con il mondo del fuoristrada, ma anche una testimonianza dell’evoluzione tecnologica che il costruttore americano ha intrapreso, in particolare con la sua gamma 4xe ibrida plug-in.

La tecnologia PHEV, presente a bordo di Compass, Renegade, Wrangler e Grand Cherokee, rappresenta la visione del nuovo 4×4 secondo Jeep. Questi modelli combinano la tradizionale capacità off-road del produttore americano con un approccio più sostenibile e rispettoso dell’ambiente. In particolare, la loro modalità 100% elettrica permette di affrontare i terreni più impegnativi senza produrre emissioni, unendo prestazioni eccezionali e rispetto per l’ambiente naturale.

Il programma del raduno 4×4 “Città di Gradisca” prevede un’ampia varietà di attività, adatte sia ai neofiti che agli esperti di guida off-road. Il percorso si snoda tra paesaggi suggestivi, offrendo ai partecipanti l’opportunità di testare le capacità dei loro veicoli in un ambiente naturale unico. Inoltre, l’appuntamento offre una dimensione culturale e gastronomica, con soste dedicate alla degustazione dei prodotti tipici della regione.

Per quanto riguarda i percorsi, questi sono stati suddivisi in base al livello di difficoltà: il tracciato base è ideale per chi si avvicina per la prima volta al mondo del 4×4 mentre i percorsi più impegnativi sono pensati per gli appassionati più esperti. Questa diversificazione garantisce che ogni partecipante possa vivere un’esperienza adatta alle proprie capacità e alle proprie aspettative.

La 36ª edizione del raduno friulano non è solo un evento per mettere alla prova le abilità di guida off-road, ma anche una vetrina importante per le ultime innovazioni nel settore dei veicoli ibridi, con Jeep e la sua tecnologia 4xe in prima linea.