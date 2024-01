Opel: ecco come è andato il 2023 a livello globale

Nel 2023, Opel ha registrato una crescita significativa nelle vendite, con un incremento del 15%, rappresentando il tasso di crescita percentuale più elevato degli ultimi 20 anni. Le vendite globali hanno raggiunto circa 670.000 veicoli, segnando il numero di immatricolazioni più alto degli ultimi quattro anni per il marchio.

In Germania, il marchio tedesco ha chiuso l’anno con una quota di mercato pari al 5,3%. Nel Regno Unito, Vauxhall ha registrato una quota di mercato del 6%. Anche in Turchia, il brand di Stellantis ha ottenuto ottimi risultati con una quota di mercato del 6%.

Florian Huettl, CEO di Opel, ha detto: “Possiamo guardare indietro a un anno molto forte. Opel è cresciuta notevolmente. Abbiamo realizzato guadagni significativi, in particolare nei veicoli elettrici, nel segmento C e nei veicoli commerciali leggeri. Abbiamo anche potuto espandere significativamente il nostro business internazionale. Questo dimostra chiaramente che la nostra strategia sta funzionando”.

Opel: +15% di immatricolazioni nel 2023 rispetto al 2022

I veicoli elettrici hanno registrato una notevole accoglienza da parte dei clienti. Circa 90.000 BEV (Battery Electric Vehicle) venduti rappresentano un aumento significativo del 22% rispetto all’anno precedente, dimostrando il successo dell’offensiva di elettrificazione di Opel.

Il costruttore tedesco ha registrato una forte crescita al di fuori dei mercati dell’UE 29 lo scorso anno, aumentando le vendite del 62% per un totale di 101.000 veicoli. Questo corrisponde al 15% delle vendite totali del brand.

In totale, Opel e Vauxhall hanno venduto 125.000 veicoli commerciali leggeri in tutto il mondo, ossia un aumento del 26% rispetto al 2022. I due marchi hanno assicurato una posizione di leadership tra i furgoni elettrici con circa 17.000 unità di Combo Electric, Vivaro Electric e Movano Electric venduti nel mercato europeo (UE 29).

L’azienda ha continuato a crescere anche nel competitivo segmento C. L’Opel Astra ha raddoppiato le sue vendite nell’area UE 29 nel 2023 con tutte le versioni. Complessivamente, il produttore tedesco ha registrato una crescita significativa a livello mondiale nel segmento C, vendendo circa il 57% in più di unità di Astra e Grandland rispetto all’anno precedente.

La Corsa si è nuovamente confermata una best-seller lo scorso anno. Nei due maggiori mercati dell’azienda, Germania e Regno Unito, è stata la scelta più popolare nel segmento B. In Grecia, l’Opel Corsa è stata addirittura l’auto più venduta in assoluto nel paese.

Oltre a guidare le vendite nei mercati tedesco e britannico, la Corsa Electric si è classificata al secondo posto nelle statistiche di immatricolazione nel suo segmento in Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Austria. Infine, il Mokka Electric è stato il B-SUV più popolare in UK e si è classificato secondo in Germania, Spagna, Polonia e Belgio.