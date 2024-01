Ferrari SF-24: la nuova monoposto di F1 sarà svelata il 13 febbraio

Ferrari ha già annunciato il nome della prossima vettura destinata a essere guidata da Carlos Sainz e Charles Leclerc nel Campionato del Mondo di Formula 1. Il team italiano ha scelto la strada della continuità, annunciando il nome di Ferrari SF-24 per il nuovo veicolo, mantenendo un approccio sobrio e semplice cambiando solo una cifra al nome della vettura precedente.

Il 13 febbraio sarà svelata la nuova monoposto del cavallino rampante: si chiamerà Ferrari SF-24

La Scuderia Ferrari ha annunciato che la vettura per la prossima stagione si chiamerà SF-24, confermando così la tradizione degli ultimi anni che ha attraversato gran parte dell’era ibrida della Formula 1. La sigla “SF” rappresenta Scuderia Ferrari, seguita dal numero dell’anno in corso. Questa formula è stata introdotta per la prima volta nella SF15-T del 2015, la seconda stagione ibrida, e l’unica eccezione si è verificata nel 2022, quando il nome F1-75 è stato adottato in occasione del 75esimo compleanno dell’azienda, come ricordato dalla Ferrari in un comunicato.

La presentazione ufficiale della Ferrari SF-24, la nuova vettura della Scuderia Ferrari, avverrà il 13 febbraio. In una settimana intensa per la Formula 1, l’evento seguirà le presentazioni delle vetture di altri team, tra cui Aston Martin di Fernando Alonso, McLaren, Mercedes e Red Bull, previste nei giorni precedenti. L’attesa per la presentazione della Ferrari SF-24 è palpabile, con l’interesse di molti appassionati che si concentra sul look della nuova Ferrari.